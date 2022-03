Sõltumatu telekanali Dožd peatoimetaja lahkub Venemaalt

Venemaa sõltumatu telekanali Dožd peatoimetaja Tihhon Dzjadko teatas kolmapäeval, et lahkub turvakaalutlustel riigist.

"Otsustasin Venemaalt mõneks ajaks lahkuda. Sarnase otsuse tegid ka teised ajakirjanikud. Pärast ähvardusi on selge, et meie isiklik turvalisus on ohus," teatas Dzjadko.

Venemaa võimud keelustasid teisipäeval riigis kahe tuntud sõltumatu väljaande tegutsemise. Moskva hinnangul levitasid Ehho Moskvõ ja Dožd Ukraina sõja kohta valeinformatsiooni.

Dzjadko sõnul ei rikkunud kanal Venemaa seadusi ja seetõttu pole nende tegevuse keelustamisel seaduslikku alust.