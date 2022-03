USA: Venemaa kuulutas vabale meediale sõja

Ameerika Ühendriigid süüdistasid kolmapäeval Vene valitsust ajakirjandusvabadusele ja tõele sõjakuulutuses, kuna Venemaa on riigi sees blokeerinud sõltumatud meediakanalid ning takistab venelastel ka sotsiaalmeedia kaudu Ukraina sõja kohta tõtt teada saamast.

"Vene valitsus piirab [lisaks ajakirjandusele] ka Twitteri, Facebooki ja Instagrammi platvorme, mille kaudu kümned miljonid venelased saavad ligipääsu infole ja arvamustele," öeldakse USA välisministeeriumi avalduses.

Samas lisati, et venelased kasutavad laialdaselt sotsiaalmeediat üksteisega ühenduse pidamiseks üle maailma.

Pühapäeval käskis Venemaa föderaalne infojärelevalve agentuur Roskomnadzor kümnel sõltumatul meediaväljaandel lõpetada Ukraina ründamise neutraalse kajastamise, ähvardades vastasel juhul nende tegevuse peatada. Samuti nõutakse väljaannetel oma seniste lugude kustutamist.

Teisipäeval keelustasid Venemaa võimud riigis kahe tuntud sõltumatu meediakanali - raadiojaama Ehho Moskvõ ja telekanali Dožd - tegutsemise, väites, et need levitasid Ukraina sõja kohta valeinformatsiooni. Veel mitmete sõltumatute ajakirjandusväljaannete tegutsemine on Venemaal takistatud.

Kolmapäeval esitati Vene riigiduuma kiirmenetlusse kriminaalseadustiku muudatusettepanekud, mille kohaselt saaks Vene relvajõude puudutava "valeinfo" edastamise eest süüdlast karistada kolmest kuni 15 aastani.