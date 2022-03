BBC käivitas Ukrainas uue lühilaineraadio teenuse

BBC teatas, et käivitas Ukrainas uue lühilaineraadio teenuse, et tagada oma uudiste edastuse vastupidavus Ukrainas ja Venemaal.

Sellega teeb BBC iga päev kättesaadavaks kokku neli tundi World Service'i ingliskeelseid uudiseid ning need jõuavad kuulajateni Ukrainas ja osades Venemaa linnades.

"Tihti öeldakse, et tõde on sõja esimene ohver. Konfliktis, kus levib desinformatsioon ja propaganda, on ilmselge vajadus faktiliste ja sõltumatute uudiste järele, mida inimesed saavad usaldada – ning olulise arenguna pöörduvad BBC poole veel miljonid venelased. Jätkame Vene rahvale juurdepääsu võimaldamist tõele, kui vähegi võimalik," ütles BBC peadirektor Tim Davie.