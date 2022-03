Eksperdid ei usu Ukrainas NATO lennukeelutsooni kehtestamisse

Kuigi Ukraina on juba mitu päeva palunud NATO-lt lennukeelutsooni kehtestamist, ei usu Brüsseli analüütikud, et ka suuremate tsiviilohvrite puhul seda tehtaks. Samuti ei usu nad, et lääs Venemaa suhtes kuidagi pehmeneda võiks.

Juba nädal kestnud sõda Ukrainas on läänemaailma tundmatuseni muutnud. Aastakümneid heaolu ja rahu ehitanud ühiskonnad on šokeeritud kohutavatest sõjakuritegudest.

Ukraina palutud lennukeelutsooni pole aga NATO loonud. Ja kuigi avalikkuses on sellele märkimisväärne ootus, ei usu Brüsseli analüütikud, et see teoks saaks.

"Me näeme, et siiani pole mingit valmisolekut NATO-s seda riski võtta. NATO on otsustanud sõjaliselt mitte sekkuda ja jääda kindlaks sellele, et ta on ainult kaitse liit," ütles Marshalli fondi analüütik Bruno Lete.

Lete hinnangul oleks sekkumise oht lihtsalt niivõrd suur, et lääne liidrid ei ole valmis sellega riskima. Seda ka siis, kui Putin peaks tõepoolest linnad täiesti maatasa pommitama.

"Kui Venemaa peaks hakkama täielikult hävitama Ukraina linnasid, siis lääs võtab vastu veel rohkem majandussanktsioone. Neid võimalusi on veel omajagu," ütles Lete.

Sama meelt on ka European Policy Centre'i analüütik Amanda Paul. Tema hinnangul peabki Lääs Venemaa agressiooni hinda aina kasvatama.

"Usun, et rohkem sanktsioone kehtestatakse. On vaja aina enam valu teha, tekitada majanduslik isolatsioon. Ja sihtida mitte ainult oligarhe, aga Putini lähedasi inimesi – nõunikke ja eriteenistusi," sõnas Paul.

Varasemate Putini sõdade korral on maailm olnud samuti šokeeritud, kuid nädalate möödudes on sõjainfost saanud lihtsalt rutiin. Aastate möödudes on tema tegelik olemus unustatud.

Pauli hinnangul ei ole sel korral enam põhjust karta, et Lääne inimesed seda uuesti teeksid.

"Ausalt öeldes ei näe ma seda lähiajal juhtumas. Kogu maailm on šokeeritud venelaste tegude üle. Inimesed, kellel pole mingit huvi poliitika vastu ja kellel oleks raskusi Ukraina kaardilt leidmisega, on vapustatud. Sõda toimub Brüsselist kahe ja poole lennutunni kaugusel. Asi pole ainult Ukrainas, vaid Euroopas, vabaduses, põhiõigustes ja meie demokraatias. Ma peame venelasi suruma aina tugevamalt ja tugevamalt," ütles Paul.

Ka lääne liidrite viimaste päevade sõnumid ja teod viitavad sellele, et Putinil sõjakurjategija ja paaria staatusest väljapääsu enam ei ole.