Kallas ei soovita Eesti vabatahtlikel Ukrainasse võitlema minna

"Meil on kõiki inimesi, kes tahavad kaitses osaleda ka siin kohapeal vaja. Ma loodan, et esmaselt nad siiski soovivad ja saavad panustada ka Eesti kaitsesse. Kindlasti ei anna me mingeid soovitusi hetkel oma inimestel sõjakoldesse minna," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Välisministeeriumi soovitus sinna piirkonda mitte reisida on endiselt jõus, sest Eesti riik ei saa sellisel juhul inimesi aidata, kui nad saavad seal viga, hukkuvad või vajavad muul viisil abi," sõnas ta.

Kallas rääkis, et valitsus tegi otsuse keelata Eestis elavatel inimestel liituda Valgevene ja Venemaa vägedega. "See kehtib kõigile Eestis viibivatele inimestele, aga ka Eesti kodanikele välismaal. Selle sanktsiooni rikkumise eest saab karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega," ütles Kallas.

Tagajärjeks on Kallase sõnul ka siinse elamisloa või kodakondsuse tühistamine.

Kallas küsib NATO kohaoleku suurendamist

Kallas rääkis, et NATO peab seoses muutunud julgeolekuolukorraga kiiresti kohanema. "Nagu ka eelmisel nädalal, on mul ka sel nädalal palju tipptasemel kohtumisi. Alles teisipäeval käis siin NATO peasekretär ja Suurbritannia peaminister, et arutada, kuidas Eesti kaitse olukorda tugevdada," sõnas Kallas.

"Ma tahan rõhutada, et otsest sõjalist ohtu Eestile ei ole. Eesti on NATO liitlane ja seal on meil 29 liitlast lisaks meile. NATO on hoidnud üle 70 aasta Euroopas rahu ja ühtegi NATO riiki ei ole rünnatud. See on igapäevase läbimõeldud töö tulemus," märkis Kallas.

Kallase sõnul kinnitasid nii NATO peasekretär Jens Stoltenberg kui ka Suurbritannia peaminister Boris Johnson teisipäeval Tapal taas, et NATO kaitseb oma liitlaste territooriumist igat sentimeetrit.

"Seda on kinnitanud ka Ameerika Ühendriikide president Joe Biden, samuti oli mul ka telefonikõne Ameerika Ühendriikide asepresidendi Kamala Harrisega, kes seda uuesti üle kinnitas. Samuti andis ta teada täiendavatest otsustest, mis Ameerika on teinud selleks, et NATO idatiiva kaitset veelgi tugevdada," rääkis Kallas.

"See on tingitud muutunud julgeolekuolukorrast, me peame olema nendeks ohtudeks valmis. Meie eesmärk on püsiv ja senisest suurem NATO sõjaline kohalolek Eestis," ütles Kallas.

Kaja Kallas kutsus üles hoiduma rahvuse pinnalt tekkida võivatest konfliktidest, sest Ukrainas toimuv sõda ei ole Vene rahva, vaid Vladimir Putini algatatud.