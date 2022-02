USA keelab Venemaa keskpanga dollaritehingud

USA otsusega üritatakse takistada Venemaa keskpanga ligipääsu reservidele, millega sooviti vähendada lääneriikide sanktsioonide mõju. Valge Maja teatel on 630 miljardi dollari väärtuses reservidest kasu ainult siis, kui Venemaa saab seda raha kasutada oma valuuta kaitsmiseks. Enam pole see aga võimalik.

"See mõjutab tõsiselt Venemaa inimesi. Neil on olnud rasked ajad. See on tragöödia ukrainlastele ja nende naabritele, aga ka venelastele," ütles Maailmapanga president David Malpass.

Samuti keelatakse sanktsioonidega Venemaa otseinvesteeringute fond, mis on USA ametnike sõnul Venemaa korruptsiooni ja ülemaailmse mõjutustegevuse sümbol.

Nii märkimisväärseid piiranguid pole USA rahandusministeerium varem sellise suurusega majanduse ja varade vastu kehtestanud.

Ametnikud rõhutasid, et tähenduslik on ka kiirus, millega seda tehti. Enamik energiaga seotud tehinguid jäetakse sanktsioonidest välja, et vähendada mõju maailmaturu hindadele ja USA ja Euroopa tarbijatele. Olukorra halvenedes ei pruugi aga Venemaa energiasektor puutumata jääda.

"Saadaval on palju energiat, kui seda liigutada. Venemaa gaasituru domineerimisele on alternatiive," sõnas Malpass.

USA on valmis karmimaid sanktsioone kehtestama ka Valgevenele, mis tundub olevat valmis Venemaad Ukraina ründamisega aitama. Samal ajal koguneb ÜRO peaassamblee erakorralisele istungjärgule, et Ukraina kriisi arutada.

"Vladimir Putiniga on kõik võimalik. Ta on valmis kasutama ükskõik, millised vahendeid, et hirmutada ukrainlasi ja kogu maailma," rääkis USA suursaadik ÜRO-s Linda Thomas-Greenfield.

Thomas-Greenfieldi sõnul üritatakse peaassambleel vastu võtta resolutsioon, millega mõistetakse hukka Venemaa sõda Ukrainas.

ERR-i USA korrespondendi Maria-Ann Rohemäe sõnul pole suudetud mõju energiasektorile vältida ning ka USA bensiinijaamades on näha hinnatõusu. "Märkimisväärne hinnatõus on USA-s kestnud juba mitu kuud ja kuigi praegu üle 80 protsendi ameeriklastest toetab Venemaa vastaseid sanktsioone, siis see ei pruugi alati nii jääda, nii et Valge Maja peab olema äärmiselt tähelepanelik, mis tarbijate seas lähikuudel toimub," ütles ta.