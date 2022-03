USA kaitseväe juht külastas Ämarit

Milley kinnitas, et USA on pühendunud NATO artikkel viiele ja Venemaa ründe tõrjumisele, kui see Balti riike ähvardaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Milley ütles, et veel on vara teha järeldusi Venemaa väe tegutsemisest Ukrainas ja tõmmata paralleele võimaliku rünnaku puhuks Balti riikidele.

"Ma tulin siia seda sõnumit taas kinnitama ja toonitama, et USA on koos nendega NATO liikmena. Teine eesmärk on Venemaa heidutus agressiooni vastu. Praegu ei viita miski Venemaa ründele Eesti ega ühegi teise Balti riigi vastu, aga me tahame tagada, et see ka nii jääks," ütles Milley.

"Ukraina sündmustega see oht meile ei lõpe, ükskõik kuidas sõjaline kampaania Ukrainas lõpeks. Oht meile jääb. Ja me arutasime, mida me teeme, kui see oht jõuab meieni, meie regioonini. Võib-olla peaasjalikult rääkisin mina sellest, mida teeb Eesti. Aga me kulutasime ka üsna palju aega sellele, mis on NATO ja USA roll selles. Ja loomulikult see on arutamine. Otsustamine ja planeerimine käib teistes kohtades," ütles Herem.

"Venelased tunduvad olevat edasitungimisel mitmes kohas toppama jäänud, mõnes muus kohas on nad saavutanud mõningast edu. Olukord on vastuoluline ja liiga vara on teha õppetundidest kokkuvõtet kaitseks," ütles Milley.