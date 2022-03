WSJ: Moskva-vastased sanktsioonid räsivad Venemaa suurt kaevandusfirmat

Norilsk Nikel tegutseb Venemaa Arktika piirkonnas. Firma kaevandab maailmamajanduse jaoks olulisi metalle.

Lääneriigid pole veel Norilsk Nikelit sanktsioonide nimekirja kandnud. Lääneriigid proovivad karistada Venemaad, kuid mitte kahjustada oma juurdepääsu olulistele metallidele.

Norilsk Nikel toodab umbes viis protsenti maailma aastasest nikli toodangust. Nikkel on elektrisõidukite akude põhikomponent. Firma kaevandab veel pallaadiumit ja teisi haruldasi muldmetalle, vahendas The Wall Street Journal.

Pärast Venemaa sissetungimist Ukrainasse on maailmaturul metallide hind järsult tõusnud. Nikli hind on viimase nädala jooksul tõusnud 37 protsendi võrra. Norilsk Nikeli aktsia hind on aga märkimisväärselt langenud.

Lääneriikide suurfirmad proovivad oma tarneid mitmekesistada ja vähendada nii oma sõltuvust Venemaa toorainest.

Alternatiivseid tarnijaid otsib Soome firma Outokumpu Oyj. Tegemist on maailma ühe suurima roostevaba terase tootjaga. "Arvestades olukorda Venemaal, otsime alternatiive Venemaa niklile," ütles Outokumpu Oyj pressiesindaja.

Saksamaa keemiahiid BASF teatas, et ei sõlmi Norilsk Nikeliga enam uusi lepinguid.

Sanktsioonid mõjutavad ka teiste Venemaa suurfirmade äritegevust.

Rafineerimistehased teatavad, et väldivad Venemaa nafta ostmist. Rootsi rafineerimistehas Preem ja Soome Neste teatasid, et peatasid Venemaa nafta ostmise. Firmad tahavad Vene nafta asendada Põhja-Euroopast pärit toornaftaga.

Norilsk Nikel on tihedalt seotud Kremliga. Firma juht on miljardär Vladimir Potanin. Firmaga on seotud veel kaks oligarhi, need on Roman Abramovitš ja Oleg Deripaska.