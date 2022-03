Indrek Kannik: Putin kardab Ukraina õhuruumi sulgemist

Kuigi Ukraina on korduvalt palunud NATO-lt õhuruumi sulgemist, on seni talle vastatud eitavalt. "See, miks tekib tunne, et Putin dikteerib olukorda ja miks on lääneriigid öelnud "ei" õhuruumi sulgemisele, lähtub sellest, et Venemaa on tuumariik ja sellega üheselt sõtta minna ei soovita," sõnas Kannik saates "Vikerhommik".

Kuid mida rohkem Putin õhuruumi sulgemise teemal ähvardab, seda rohkem on näha, kui väga ta kardab, rääkis Kannik. "Vene õhuvägi on saanud juba märkimisväärseid kahjustusi ja ma kahtlen, kas tema lennukid julgeksid rikkuda lennukeelutsooni, kui USA ja liitlased lennukeelutsooni kehtestaksid.

Samas on meil seda lihtne rääkida, aga kui sa oled USA president, ja pead võtma selle riski, et lähed teise tuumariigiga sõtta, siis on panused palju kõrgemad," rääkis Kannik. Ma ei taha ameeriklasi ka hukka mõista, lisas ta.

"Kui vaadata Ukraina humanitaarolukorda, siis selle raskus tuleneb sellest, et venelased suurtüki kaugtulega suudavad linnu pommitada või ka õhust pommitada. Kui näeme jätkuvalt tsiviilelanike surmasid, laste surmasid, siis läheb peagi ühiskondlik surve nii suureks, et midagi tuleb ette võtta," kommenteeris Kannik. "Seda on varemgi juhtunud. 1992. aastal ja 1999. aastal, nii Bosnia kui ka Kosovo sõdades. Lõpuks avaliku arvamuse survel oli lääs sunnitud selle asjaga tegelema. Ma ei välista ka selles sõjas sekkumist," lisas ta.

Sel nädalal ütles Euroopa Komisjoni asepresident Josep Borrell välja, et osad Euroopa Liidu riigid on valmis oma lennukeid loovutama. "Kõik need riigid - Poola, Bulgaaria ja Slovakkia - kohe eitasid seda infot. Seal toimus mingi müra. Milles asi oli, mul pole õnnestunud välja uurida," rääkis Kannik. Nüüd on Poolaga USA-l läbirääkimised jõudnud otsustavasse faasi, et Poola oleks nõus oma MIG-lennukeid Ukrainale kinkima, kui nad saaksid USA tehnikat asemele. "Vaatame, kuidas need läbirääkimised lähevad, aga Antony Blinken on sellest mitmeid kordi nüüd avalikult rääkinud," sõnas Kannik.

Hetkel pole Ukrainal jõudu asuda pealetungile, eelduse, et nad saaksid rünnakule minna, tagab nende suurem kindlustatus õhus, sõnas Kannik. "Oleme endiselt faasis, kus Ukraina peab tegelema kaitselahingutega, aga kaitselahingud kurnavad ründajat, eriti kui neil edu pole," lisas ta.

Kannik rääkis ka, et kui Venemaale lõpeb see sõda nii, nagu nad ei tahtnud, siis on Vene juhtkonnal suur soov Putinist vabaneda ja lükata kogu süü toimunu eest talle.