Venemaa lubab "ebasõbralikele" riikidele maksta rublades

Peaminister Mihhail Mišustini allkirjastatud korralduses nimetatakse Venemaale ebasõbralikeks riikideks kõiki Euroopa Liidu liikmesmaid, aga lisaks ka Albaaniat, Andorrat, Austraaliat, Ühendkuningriiki, Islandit, Kanadat, Liechtensteini, Mikroneesiat, Monacot, Uus-Meremaad, Norrat, Lõuna-Koread, San Marinot, Põhja-Makedooniat, Singapuri, USA-d, Taiwani, Ukrainat, Montenegrot, Šveitsi ja Jaapanit.

Peaministri korralduse aluseks on Vene presidendi Vladimir Putini 5. märtsi ukaas, mille kohaselt võivad Vene kodanikud, ettevõtted, riigi- ja munitsipaalasutused, millel on nendes riikides asuvate kreeditoride ees kohustusi, arveldada nendega rublades. Selleks võivad võlglased paluda Vene pankadel avada spetsiaalne konto välisriigi kreeditorile ja kanda sellele võlgu olev summa rublades, mis on arvestatud makse tegemise päeval kehtiva keskpanga kursi järgi.

Uus ajutine kord kehtib maksetele, mis ületavad 10 miljonit rubla (esmaspäeva pärastlõunase börsikursi järgi 64 200 eurot) kuus või selle ekvivalendi rublades. Vene keskpanga ametlik kurss on umbes kolmandiku võrra rubla kasutajatele soodsam.