Saksamaa ja Ungari ei poolda gaasi- ja naftaembargot Venemaale

Saksamaa kantsler Olaf Scholz põhjendas embargovastasust suure sõltuvusega Venemaa gaasist ja naftast, Ungari hinnangul on juba praegused sanktsioonid teinud Venemaa majandusele suurt kahju.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles, et Euroopa jääb ilma Venemaalt imporditud energiakandjateta hätta.

Energiasanktsioonid jäeti meelega välja seni kehtestatud sanktsioonidest, ütles Scholz esmaspäeval, lisades, et Venemaa energia on olemuslikult oluline inimeste igapäevaelule.

Ungari rahandusminister Mihaly Varga sõnul ei toeta nende valitsus energiasanktsioone Venemaale. Tema hinnangul on juba praegused sanktsioonid põhjustanud Venemaa majandusele märkimisväärse kahju.

"Need, kes tahavad sanktsioonide laiendamist, tahavad, et Ungari elanikud maksaksid sõja hinda," lausus Varga.

Euroopa Liit impordib 40 protsenti vajaminevast maagaasist ja 27 protsenti naftast Venemaalt.

Reuters: USA on valmis sanktsioonide kehtestama ka ilma Euroopata

Briti peaminister Boris Johnson ütles esmaspäeval, et energiasanktsioonid, mis veel mõni nädal tagasi olid mõeldamatud, on nüüd kindlasti aktiivselt arutluse all.

"Me peame välja mõtlema, kuidas me vabaneme võimalikult kiiresti Venemaa nafta ja gaasi sõltuvusest. Kõik tegelevad sellega. Mõned riigid suudavad seda teha kiiremini kui teised," lausus Johnson.

USA välisminister Antony Blinken ütles CNN-ile, et USA töötab koos oma Euroopa liitlastega, et leida võimalus keelata Venemaa naftaimport.

Reutersi andmetel on USA valmis keelustama Venemaa naftaimpordi USA-sse ka siis, kui Euroopa riigid energiasanktsioonidega ei liitu.

Reutersi allika sõnul ei ole lõplikku otsust tehtud, kuid tõenäoliselt jääbki USA ainukeseks liitlaste seas, kes nafta impordikeelu oma riiki Venemaalt kehtestab.