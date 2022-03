Otse kell 9.50: riigikogu erikomisjon lobitöö läbipaistvusest

Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis toimub kolmapäeval poliitikakujundamise läbipaistvusele keskenduv arutelu, mille eesmärk on tõsta osalejate teadlikkust sellest, millist rolli mängib eetiline lobitöö demokraatias ja heas valitsemises. Kell 9.50 algavat arutelu saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Eduard Odinetsi sõnul on huvide konflikti ennetamise ja poliitikakujundamise protsesside läbipaistvuse teema olnud aktuaalne kaua ning mida aeg edasi, seda paremini tuleb esile vajadus kokku leppida põhimõtted, mida poliitikat kujundades järgida.

"Tänasel ümarlaual arutlevad eksperdid võimaluste üle, kuidas edendada läbipaistvust muu hulgas lobitöö reguleerimisega, et saaksime sellest välja sõeluda selle, mida saaks Eestis üle võtta. Valitsuse lobistidega suhtlemise hea tava vastuvõtmisest on aasta möödas, meie eesmärk on selle loogilise jätkuna välja arendada konkreetsed soovitused, kuidas võiks lobistidega suhelda seadusandlik võim," selgitas Odinets.

Kolmapäeval annab Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju ja justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt ülevaate sellest, kuidas on läinud lobistidega suhtlemise hea tava esimene aasta. Läti kogemust jagab Läti seimi lobiseaduse töögrupi juht Inese Voika.

Ümarlaudasid korraldab riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon koos vabaühendusega Korruptsioonivaba Eesti ning seda toetab USA justiitsministeerium.