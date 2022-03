TAI direktor: instituudi kaotamine ei ole põhjendatud

Tervise Arengu Instituudi (TAI) direktor Annika Veimer kritiseeris teravalt instituudi sulgemise otsust sotsiaalministeeriumi poolt, põhjendades, et analüüs selle tarbeks puudub ning instituudi tegevus on Eestis vajalik.

Veimer ütles ERR-ile, et TAI on huvitatud sellest, et riigi poolt inimestele pakutavad teenused oleksid võimalikult tõhusad, komplekssed ning loogilised.

Kantsler Maarjo Mändmaa optimism, et protsess saab olema kiire kuluga, sest vaja on vaid TAI teenused teiste asutuste vahel ära jagada, usub Veimeri sõnul TAI teaduspõhise asutusena sellesse, et enne otsuseid peaksid eelnema neid kinnitavad analüüsid ja eksperthinnangud.

"Neid ei ole tehtud. Ainus meile teadaolev sisuanalüüs pärineb aastast 2016 ning selle järeldus oli ühene: TAI-d on mõistlik säilitada olemasoleval kujul ja see täidab talle pandud eesmärke," ütles Veimer.

Veimeri hinnangul on ka reformi eesmärk segane. "Kas TAI ümberjagamisest lisandub eelarvesse raha? Vastupidi – teadustööks kasutatav välisressurss lahkub riigist ning puuduolev raha vähiennetuse, alkoholisõltuvuse, HIV-ennetuse ja ravi ning kahjude vähendamise ja muude vajalike teenuste katteks loodetakse leida haigekassa ravikindlustuse vahenditest," lausus Veimer.

"Haigekassa juht Rain Laane on võtnud ambitsioonika plaani vastutada terviseedenduse eest Eestis. Haigekassa ongi nüüd valiku ees, kas täita oma põhieesmärki parandada arstiabi kättesaadavust inimesele ja tõsta tervishoiu süsteemi efektiivsust või hakata ravikindlustuse raha eest ennetustööd korraldama," sõnas Veimer.

Veimer rõhutas, et TAI ei ole tavaline riigiasutus või -amet, vaid teadus- ja arendusasutus – riigi tervise valdkonna kompetentsikeskus, kuhu on koondatud terviseuuringuid teostav teadlaskond, terviseregistrid ja andmebaasid, tervisestatistika, koolituskeskus, viroloogialabor, paljud ennetustegevused ning oma valdkonna spetsialistid, kes kõike seda sünteesides annavad teaduspõhiseid soovitusi ja juhiseid tegutsemiseks.

"Tervist ei saa edendada jupi kaupa, vaid tervikuna, kuna selle mõjud on oluliselt laiemad üksikutest tegevustest või pakutavatest teenusest," lisas Veimer.

"Me ei pea õigeks, et malelaual tõstetakse mängu käigus katse-eksituse meetodil nuppe ümber lootuses, et äkki formeerub sellest midagi head. Kui on soov midagi päriselt paremaks ja tõhusamaks muuta, tuleks sammud hoolikalt läbi mõelda ning osapooltega läbi rääkida.," rääkis Veimer.

Veimeri sõnul on TAI sotsiaalministeeriumi kolleegidele kinnitanud valmisolekut muudatusi arutada, palunud nendeks aruteludeks aega võtta ning alles seejärel tegutsema asuda.

"Kui midagi teha – nagu riigireformi – siis selliselt, et selle sammud oleksid põhjendatud, läbimõeldud ja arusaadavad kõigile osapooltele. Riigireformi ei saa ega tohi teha kahe kuuga olukorras, kus kogu tervise sektor on ühest kriisist siirdunud otse teise ning inimesed juba täna sotsiaalministeeriumi kureeritavates asutustes ametist ülekoormuse tõttu lahkuvad," lausus Veimer.

"Tänases keskkonnas peaks arutu gaasipedaali vajutamise asemel koostama reformis osalevatele asutustele aktsepteeritava ajaraami ning asju õiges järjekorras, tempos ning loogikaga ajama – kasu sünnib ikka mõistusepärasest ja inimesi hoidvast tegutsemisest," lõpetas Veimer.

TAI pressiesindaja sõnul said instituudi töötajad eelmisel nädalal sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa käest kirja sisuga, et instituudi ülesanded jagatakse teiste asutuste vahel ära ning asutus suletakse.