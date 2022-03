Karis peab TÜ otsust Vene ja Valgevene tudengite kohta vastuoluliseks

Eesti Päevalehele antud intervjuus nentis Karis, et ta pole veel saanud rääkida Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseriga selle otsuse tagamaadest, ent tuleb aru saada, et keerulisel ajal tehakse otsuseid, mis pikas perspektiivis vajavad ülevaatamist.

"Ja see ilmselt ei ole ainuke otsus, mis vajab korrigeerimist. Vaadates tänast olukorda Venemaal, siis hangivad paljud noored siiski tõest informatsiooni ja on tulnud tänavatele sõja vastu protestima," ütles Karis.

Presidendi hinnangul tuleb ilmselt tuleb ühel hetkel hoolega vaadata, millised mõjutusvahendid töötavad sõja lõppemise kasuks ja millised kahjuks ning praegu on raske teha otsuseid, kui pole teada, mis olukord sügiseks kujuneb.

"See on kindlasti vastuoluline otsus, seda enam, et osa Vene tudengeid saab kandideerida. Teame väga hästi, et on Vene tudengeid, kellel on mitu passi. Kuhu seal see piir tõmmata? Ma olen kindel, et see otsus läheb ühel hetkel ülevaatamisele."

Tartu Ülikooli senat otsustas esmaspäeval, et järgmisel õppeaastal ei saa bakalaureuse- ja magistriõppesse kandideerida Venemaa ja Valgevene kodanikud, kel pole mõnes EL-i riigis elamisluba ega pikaajalist viisat.