Washington parandab Venezuelaga suhteid ja Maduro vabastas kaks USA vangi

Hiljuti kohtus USA delegatsioon Caracases Venezuela presidendi Nicolas Maduroga. Valge Maja teatas teisipäeval, et Venezuela vabastas kaks kinni peetud ameeriklast.

Energiahinnad tõusevad ja USA kaalub nüüd Caracase-vastaste naftasanktsioonide leevendamist.

USA riikliku naftafirma Citgo tippjuht Gustavo Cardenas arreteeriti 2017. aastal. Jorge Fernandez arreteeriti USA võimude teatel eelmisel aastal.

"Need mehed on isad, kes kaotasid väärtuslikku aega oma lähedaste juurest. Tähistame Cardenase ja Fernandeze tagasitulekut. Mäletame iga ameeriklase nime, keda peetakse ebaõiglaselt nende tahte vastaselt kinni. Nii Venezuelas, Venemaal, Afganistanis, Süürias, Hiinas ja Iraanis," ütles teisipäeval USA president Joe Biden.

Maduro teatas esmaspäeval, et tema valitsus alustab USA-ga uuesti läbirääkimisi. USA nõudis, et Maduro režiim vabastaks vanglast ameeriklased.

Maduro soovib, et USA tühistaks Venezuela naftasektori suhtes kehtivad sanktsioonid. USA oli suurim Venezuela nafta ostja, kuid 2019. aastal kehtestas Washington Caracase suhtes sanktsioonid. USA süüdistas Madurot presidendivalimiste varastamises.

Venezuela juhid on avaldanud soovi, et riik saaks uuesti liituda globaalse finantssüsteemiga, vahendas The Wall Street Journal.