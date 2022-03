Rahandusminister ei välista lisaeelarve koostamist

Sibul küsis rahandusministrilt, kas valitsus plaanib tulla riigikogu ette lisaeelarvega, et kaitselünkasid täita.

Pentus-Rosimannus vastas, et kaitsekulud on sel aastal 2,33 protsenti SKP-st ehk 755 miljonit eurot. "Ei saa välistada, et aasta jooksul on vaja teha täiendavaid otsuseid, mis raha kaitsevaldkonnale otseselt veel lisab," sõnas Pentus-Rosimannus.

"Järgmisel aastal on kaitsekulutuste tase 2,44 protsenti meie SKP-st, see on lisanduva raha arvel, ja see tähendab, et praeguste otsustega jõuavad summad 827 miljoni euroni ja 2024. aastal ületavad 900 miljonit eurot," ütles rahandusminister.

"Kas on vaja teha lisaeelarve? Me ei välista ühtegi asja, mis on praegustes oludes arukas. Kindlasti kuulame ära sõjalise nõu, kuulame ära kaitsealase nõu. See nõu on praegu olnud oodata ära ja analüüsida kiiresti Ukrainas toimuvat sõda ja selle pinnalt veel täpsemalt otsustada, millised on kõige efektiivsemad kaitsevõimekused, mida täiendavalt, kuhu täiendavalt vaja investeerida on," kommenteeris Pentus-Rosimannus.