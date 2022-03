Lõuna-Koreas toimuvad kolmapäeval presidendivalimised

Suurimad favoriidid on valitseva demokraatliku partei progressiivne kandidaat Lee Jae-myung ja opositsioonilise konservatiivse rahvapartei kandidaat Yoon Suk-yeol. Küsitlused viitavad, et kahe kandidaadi toetus on peaaegu võrdne, vahendas The Wall Street Journal.

Mõlema kandidaadi kampaania oli üksteist süüdistav. Skandaalid, kohtuasjad ja libauudised ületasid poliitilise arutelu.

Mõlemad kandidaadid toetavad tugevat liitu USA-ga. Siiski on neil erinev arusaam, kuidas Lõuna-Korea peaks maailmas tegutsema. Hiljuti uuriti mõlemalt kandidaadilt, millise välisriigi juhiga nad esimesena kohtuvad. Yooni sõnul kohtuks ta kõigepealt USA presidendi Joe Bideniga. Lee sõnul oleneb kõik asjaoludest.

Presidendivalimiste võitja asendab president Moon Jae-ini, kes tahtis parandada suhteid Põhja-Koreaga. Kim Jong-uni režiim korraldab aga üha rohkem raketikatsetusi.

Yoon ja Lee kasvasid üles erinevates keskkondades. Lee töötas noorena tehases, et aidata oma perel arveid maksta. Yoon kasvas üles jõukas professorite perekonnas. Mõlemal puudub siiski varasem välispoliitiline kogemus riigiametis.

Lõuna-Korea põhiseadus piirab presidentide ametiaega ühe viieaastase ametiajaga. Riigi järgmine president hakkab kontrollima maailma suuruselt 10. majandust. Riigis asuvad rahvusvahelised suurfirmad, sealhulgas Samsung, Hyundai ja LG.