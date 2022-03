ÜRO julgeolekunõukogu tuleb Venemaa kutsel kokku

Diplomaatide sõnul kutsus Venemaa julgeolekunõukogu kokku, et arutada Moskva väiteid, et USA töötab Ukrainas välja keemiarelvi, vahendas Reuters. Venemaa pole oma väidetele tõendeid esitanud.

USA tõrjub väiteid keemiarelva kasutamise kohta Ukrainas. Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki hinnangul võib Venemaa luua selliste väidetega alust ise keemia- või bioloogiliste relvade kasutamiseks Ukrainas. Psaki omakorda ei esitanud enda väidete kohta mingeid tõendeid.

"Nüüd, kui Venemaa on esitanud neid valeväiteid ja Hiina on seda propagandat justkui toetanud, peaksime kõik olema ettevaatlikud selles suhtes, et Venemaa võib kasutada Ukrainas keemia- või bioloogilisi relvi või võib luua nn vale lipu operatsiooni, milles neid kasutatakse," ütles Psaki.

Varem kolmapäeval väitis Venemaa kaitseministeerium, et Ukraina relvajõud on transportinud Zolotživisse umbes 80 tonni ammoniaaki.

Teisipäeval ütles USA asevälisminister Victoria Nuland kongressis, et USA aitab Ukraina võimudel kaitsta bioloogiliste uuringute rajatisi nende võimaliku hõivamise eest Vene vägede poolt.