Lääs peatas ilmainfo edastamise Venemaale

Lääneriikide ja ka Venemaa peamine varustaja kõige uuema meteoroloogilise teabega otsustas lõpetada ilmainfo edastamise Venemaale. Ekspertide hinnangul võib see mõjutada sõja kulgu Ukrainas, kuna ilma puudutav teave on oluline rünnakute planeerimisel.

Saksamaal tegutsev Meteoroloogiliste satelliitide kasutamise Euroopa organisatsioon (EUMETSAT) teatas, et liikmesriikide nõukogu otsustas teisipäeval peatada Venemaa kasutajate litsentsi ning kahepoolse koostööleppe Venemaa meteoroloogiaametiga. EUMETSAT-i esindaja keeldus ütlemast otsuse põhjust, vahendas Reuters.

Relvastusekspertide sõnul on ilma puudutav info nagu näiteks peaaegu hetkega kättesaadav teave tuule kiiruse ja suuna kohta, päikesekiirguse ja sademete andmed ning muu selline ülimalt oluline, kui Venemaa võiks hakata planeerima bioloogilist või keemiarünnakut Ukrainas.

"Kui planeerida – kasvõi hüpoteetiliselt – rünnakut, mille käigus piserdada gaasi või patogeensete osakeste pilv, siis tuleb arvestada meteoroloogilisi andmeid," ütles Londoni King's College'i bioloogiliste ohtude ekspert Filippa Lentzos Reutersile. "Sa ei tahaks ju, et see asi tagasi sinu vägede kohale puhutakse!"

Cambridge'i ülikooli keemiarelvade ekspert Hamish de Bretton-Gordon rõhutas, et ilmainfo on keemia- või biorelvade kasutamisel "absoluutselt ülioluline". "Teadmine tuule suunast ja kiirusest erinevatel kõrgustel on võtmetähtsusega prognoosimisel, kuhu mürk liigub," märkis ta.

Ameerika Ühendriigid ja tema liitlased on korduvalt hoiatanud, et Ukraina sõjas takerdunud Moskva võib planeerida seal bio- või keemiarünnakut. Samas oli Venemaa kuni siiani saanud EUMETSAT-i kaudu USA-lt ja selle liitlastelt pärinevat meteoroloogilist infot.

EUMETSAT opereerib tehnilist taristut, mille kaudu vahendatakse satelliitidelt pärinevat ilmainfot. Enne EUMETSAT-i nõukogu teisipäevast otsust oli organisatsioon küll juba peatanud andmete edastamise Venemaale ja Valgevenele Euroopa Liidu satelliitidelt, kuid vahendas jätkuvalt teiste riikide satelliitidelt pärinevat teave ning ka ilmavaatlusandmeid.

Reutersi teatel oli varem sarnase otsuse teinud juba kolm muud Euroopa agentuuri.