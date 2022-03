Reuters: Facebook lubab osas riikides Ukraina sõjaga seotud vihakõnet

Muu hulgas lubab Facebook teha ajutiselt postitusi, mis nõuavad Venemaa presidendi Vladimir Putini või Valgevene režiimi liidri Aleksandr Lukašenko surma, kirjutab Reuters.

"Venemaa invasiooni tõttu Ukrainasse me lubame ajutiselt selliseid poliitilisi väljendusi, mis tavaliselt rikuvad meie reegleid, näiteks vihakõne nagu "surm Vene sissetungijatele". Me endiselt ei luba usutavaid üleskutseid vägivallale Vene tsiviilelanike vastu," ütles Meta pressiesindaja avalduses.

Üleskutsed liidrite surma kohta on lubatud vaid siis, kui need postitused ei sisalda muid sihtmärke ega tapmise kohta ja meetodit, seisab e-kirjas ettevõtte sisumoderaatoritele.

Sellega muudab ettevõte ajutiselt oma senist vihakõnepoliitikat.

Ajutised muudatused on lubatud teiste seas Eestis. Ülejäänud riigid on Ukraina, Gruusia, Venemaa, Läti, Leedu, Poola, Armeenia, Aserbaidžaan, Ungari, Rumeenia ja Slovakkia.

E-kirjad näitavad, et Meta lubab oma platvormidel ajutiselt ka Ukrainas tegutseva Aasovi pataljoni ülistamise, mis tavaliselt on keelatud. Meta pressiesindaja Joe Osborne on varem öelnud, et ettevõte teeb Aasovi pataljoni tunnustamisele ajutise erandi ainult Ukraina kaitsmise või nende Ukraina rahvuskaardis osalemise kontekstis.