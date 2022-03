Brigaadikindral Karus: Valgevene vägede sekkumine on kindlasti halb

Kui Ukraina võimude reedene teade, et Valgevene väed liituvad Ukraina ründamisel Vene vägedega, vastab tõele, on see halb uudis Ukrainale, ütles "Esimeses stuudios" kaitseväe akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus.

Karuse sõnul võib erinevatest infokildudest, mis Ukraina eri paigust saabuvad, järeldada, et kui Vene väed on suuri kaotusi kandnud, siis on omajagu pihta saanud ka Ukraina väed, kellel võib lisaks tekkida uus vastane, Valgevene väed.

"Kindlasti on see halb. Valgevene saab sisse tuua värsked väed, millel on komplekteeritus olemas. Need ei ole lahingus olnud, see vähendab võib-olla nende väärtust, sest need on reservväelased, kui nad kasutavad oma maaväebrigaade, mitte dessantbrigaade," lausus Karuse.

Karuse sõnul on Ukrainal riigi lääneosas reservid olemas, mida ongi hoitud juhuks, kui Valgevene peaks oma liitlase Venemaa sissetungiga liituma.

"Samas lööb see olukorra selgemaks, siis teavad vähemalt kõik, kus keegi asub, see annab ukrainlastele võimaluse vaadata, kus tekivad reservüksused, sest praegu tundub, et nad on lahinguökonoomia seisukohast väga hästi hakkama saanud, aga kaks nädalat on väga pikk aeg ja on päris pingelised lahingud olnud, neil on vajadus roteerimise järele," rääkis Karuse.

Karuse sõnul tähendaks näiteks see, kui Valgevene väed on plaanis tuua Kiievit piirama, logistilist õudusunenägu.

"Kui vaadata maastikku, mis tuleb Valgevenest Kiievi, on see logistilise planeerija õudusunenägu. See on Prõpjati soode lõunapoolne osa, maa on vett täis ja kõik veekogud jooksevad risti rünnakuga, mis tähendab, et sa pead kogu aeg hõivama mingeid ülekäike. See veab kolonnid pikaks. Mida peab arvestama mehhaniseeritud üksustega – 100 kilomeetrit sõitu ja sul on 10 protsenti loomulikku kadu," lausus Karuse.

Karuse sõnul pole siiani selge, milline oli Vene vägede rünnakuplaan. "Me arvame, et nad tahtsid teha üllatusrünnakut, hõivata lennuväljad, lennutada oma õhudessantdiviisid sisse ja siis tuua kiiresti maapealse kolonni järele. Kui nad nii planeerisid, siis on vaja, et rünnakukiilud liiguksid võimalikult kiiresti," lausus Karuse, ja lisas, et tegelik vägede liikumine on näidanud, et kui plaan selline oli, siis tehti logistilisi valearvestusi.

Ukraina lõunarannikul toimuvate lahingute kohta ütles Karuse, et Odessa on vallutamiseks natuke liiga suur linn.

"Ma ei usu, et nad suudavad selle ära võtta. Harkivi näide, Mariupoli näide, Sumõ näide, kus linnasid lihtsalt pommitatakse. Võib-olla nad eeldavad, et Odessa annab ise alla. Aga kui nad (Vene väed – toim.) Odessa kätte saavad, on neil võimalus Transnistria ära ühendada selle alaga, mida nad kontrollivad," lausus Karise.