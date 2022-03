USA: oleme mures, et Venemaa võib Ukrainas kasutada keemiarelva

ÜRO julgeolekunõukogu istungi kutsus kokku Venemaa, kelle suursaadiku sõnul on Ukraina üritanud välja töötada bioloogilisi relvi ja seda programmi on toetanud USA kaitseministeerium.



"Ukraina territooriumil oli vähemalt 30 laboratooriumi, kus tehti väga ohtlikke bioloogilisi eksperimente," ütles Venemaa suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzia.



USA suursaadiks ÜRO-s Linda Thomas-Greenfield ütles, et sellistel juttudel ei ole alust. "Ukraina bioloogiliste relvade laboratooriume, mida toetab USA, pole olemas ei Venemaa piiride lähedal ega mujal. Siin on faktid: Ukraina omab ja juhib rahvatervisega seotud laboratooriume. Need asutused võimaldavad avastada ja diagnoosida haigusi nagu Covid-19," ütles Thomas-Greenfield.



Thomas-Greenfieldi sõnul üritab Venemaa levitada julgeolekunõukogus valeinfot, et kasutada seda hiljem ettekäändena.



"Me oleme tõsiselt mures, et Venemaa võib plaanida keemia- või bioloogiliste relvade kasutamist Ukraina inimeste vastu. Nende valede põhjus tundub olevat selge ja see on äärmiselt murettekitav," lausus Thomas-Greenfield.



Prantsusmaa suursaadik ÜRO-s Nicolas De Riviere ütles, et tasub meenutada fakti, et Venemaa, mitte Ukraina, on viimastel aastatel kasutanud keemiarelva Euroopa pinnal.



ÜRO kinnitusel on nendeni jõudnud tõendid, et Venemaa väed on Ukrainas kasutanud kobarpomme ja see on võimalik sõjakuritegu.