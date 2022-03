Bideni hinnangul kaalub Putin Ukrainas keemiarelvade kasutamist

Venemaa süüdistus, et Ukrainal on bioloogilised ja keemiarelvad, on vale ning näitab, et Venemaa president Vladimir Putin kaalub hoopis ise nende sõjas kasutamist, ütles USA president Joe Biden esmaspäeval, viitamata samas tõenditele.

Biden ütles kohtumisel USA suuremate ettevõtete juhtidega, et Putin on nurka surutud ning tema väited selle kohta, et USA-l on Euroopas bioloogilised ja keemiarelvad, ei vasta tõele.

"Nad räägivad ka, et Ukrainal on bioloogilised ja keemiarelvad. See on selge märk, et ta kaalub mõlema kasutamist," sõnas Biden.

Vene saatkond Washingtonis ei ole esialgu Bideni väiteid kommenteerinud.

Nii USA kui ka teiste lääneriikide esindajad on ka varem öelnud, et Venemaa levitab tõestamata väiteid, et Ukrainal on bioloogiliste relvade programm, ning teeb seda ettekäändeks, et ise tõenäoliselt keemiarünnakuid korraldada.

Venemaa kaitseministeerium on süüdistanud Kiievit keemiarünnaku planeerimises enda inimeste vastu, et panna süü selle eest Moskva peale. Ministeerium pole oma väidetele tõendeid esitanud.

USA riiklik julgeolekunõunik Jake Sullivan vestles varem sel kuul Venemaa julgeolekunõukogu sekretäri Nikolai Patruševiga, hoiatades teda tagajärgede eest, kui Venemaa peaks otsustama Ukrainas keemiarelva kasutada. Valge Maja pole aga täpsustanud, mis need tagajärjed oleksid.