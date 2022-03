Suur USA veebipood blokeeris Venemaa kontod

Veebipõhine oksjonifirma eBay teatas laupäeval, et blokeerib kõik tehingud, mis hõlmavad Venemaa aadresse.

"Seisame Ukraina rahvaga ja astume samme, et toetada ukrainlasi ja meie müüjaid selles piirkonnas," teatas eBay pressiesindaja.

Pressiesindaja sõnul võivad Ukraina aadresse puudutavate tehingute puhul esineda viivitusi, vahendas The Guardian.

Ettevõte võtab ukrainlaste toetuseks mitmeid samme, sealhulgas kaitseb müüjaid hilinenud saadetiste trahvide ja negatiivse tagasiside eest.

E-kaubandusfirma on juba eemaldanud platvormilt kõik Venemaa presidendi Vladimir Putiniga seotud tooted. Firma sõnul on see vastuolus ettevõtte poliitikaga.