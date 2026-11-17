Eesti ja Läti vahel piirikontrolli taastamise hinnalipik oleks väga suur ja sellele kuluv umbes 65 miljonit eurot oleks targem suunata politsei- ja piirivalveametile ja kaitsepolitseile, ütles "Aktuaalses kaameras" siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits.

Kui sel nädalal valitsuses arutatav võimalik idapiiri sulgemine maandaks siseministeeriumi hinnangul julgeolekuohte Eestis, siis Läti piiri puhul praegu taolisi ohte pole, ütles Miilits.

"Politsei ja piirivalveamet on valmis üsna kiiresti piirikontrolli Lätiga uuesti taastama juhul, kui see on vajalik julgeoleku- või turvakaalutlustel. Täna julgeoleku- ja turvakaalutlustel ei ole see vajalik. /.../ Hetkel meie politsei- ja piirivalveamet, Läti kolleegid nii julgeolekuasutuste kui ka piirivalve poole peal teevad väga head koostööd," lausus Miilits.

Miilitsa sõnul oleks lõunapiiril piirkontrolli taastamine kallis ning seda raha saaks mõistlikumalt kasutada.

"Sellel on päris suur hinnalipik. Kui minul oleks valida – ma ei ole poliitik, aga kui minul oleks poliitikutele soovitus teha –, siis oleks tunduvalt mõistlikum investeerida suurusjärgus 65 miljonit eurot politsei- ja piirivalveametisse, mis aitab suurendada tänast patrullide arvu kahe korra, ja investeerida riigi julgeolekuasutusse, kaitsepolitseiametisse vastuluuresse. See tooks palju suurema võidu," ütles ta.

Miilits lisas, et kui valitsus peaks otsustama idapiiri sulgeda, siis on Eesti julgeolekuasutused koos rahvusvaheliste partneritega valmis ka selleks, et Venemaa võib hakata kättemaksuks organiseerima Eesti suunas ebaseaduslikku rännet.

ERR-iga vestelnud parlamendipoliitikute jutust tuli välja, et EKRE, Keskerakond ja Isamaa kaaluks lisaks idapiiri sulgemisele piirikontrolli taastamist ka Lätiga; sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Reformierakond näevad lahendust pigem Eesti ja Läti eriteenistuste koostöös ja Eesti jõuasutustele suurema ressursi eraldamises.