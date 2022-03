Stoicescu: treeningbaasi ründamine on sümboolne

"Baas pole tähtis objekt, et Venemaa oleks pidanud täppisrelvi ja sadu kilomeetreid lendavaid rakette raiskama. Aga ta on sümboolne, sest see on koht, kus Ukraina relvajõud koos USA, Kanada, Suurbritannia, Poola ja teiste NATO riikide relvajõududega on teinud koostööd, see on väljaõppekeskus. Järelikult selle hävitamisel oli sümboolne väärtus," rääkis Stoicescu.

Stoicescu sõnul on sümbolite ründamine osa psühholoogilisest sõjast.

"Nad ei edene nii kiiresti kui nad tahaksid. Jah, nad on sisenenud Mariupoli linna, see õudus seal jätkub. Nad valmistavad Hersoni rahvavabariigi välja kuulutamiseks, ilmselt sama tahaksid nad Harkivis teha ja mujal. Aga need edusammud Venemaa poolt vaadatuna ei ole nii suured. Putini rahulolematus ja paranoia kasvab, on märke stalinistlike suurpuhastuste ettevalmistustest," rääkis ta.

Stoicescu sõnul ei plaani president Putin kõige kõrgemal tasemel juhte välja vahetada, kuna see oleks liiga silmapaistev. Samal ajal on tal vaja, leida keegi, keda saab pidada süüdlaseks.

Putin on aina enam isoleeritud ning langetab ainuisikuliselt otsuseid teistega konsulteerimata, märkis Stoicescu. "Tema sisering, mis oli niigi väike, on kokku kuivanud. Ma arvan, et tema kõrval on praktiliselt jäänud üks inimene, keda ta kuulab ja kes on kahjuks sõja õhutaja ja äärmiselt lääne vastane Nikolai Patrušev, kes on Venemaa julgeolekunõukogu juht," lisas ta.

Senise suunaga jätkub Venemaa seni, kuni Putini režiim püsib, märkis Stoicescu.

Stoicescu hinnangul Ukraina vastupanuvõime püsib, kuna lääneriigid saadavad relvaabi ja humanitaarabi. Seda püüab Venemaa aga aina enam takistada.

"Eriti relvaabi andmist. Asevälisminister Rjabkov ähvardas eile, et kõik relvasaadetiste konvoid on legitiimsed sihtmärgid. Eks nad on püüdnud neid varem ka rünnata," rääkis ta.