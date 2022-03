USA luure hinnangul võib Putin sõda Ukrainas veelgi eskaleerida

Kuigi Vene väed pole edenenud nii kiiresti nagu Putin lootis, on neil Ukrainas siiski suur ülekaal ning suutlikkus pommitada Ukraina linnu veel nädalaid, vahendas uudisteagentuur AP luurejuhtide hinnanguid. Kui kogu maailm vaatab Ukrainas toimuvat õudusega, siis Putin on Venemaal toimuvatest sõjavastastest protestidest isoleeritud "propagandamulliga", nagu ütles USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor William Burns, lisas AP.

Ameerika Ühendriikide luurejuhid rääkisid eelmisel nädalal kongressis kaks päeva kestnud kuulamistel, et on mures selle pärast, mida Vene liider võib järgmiseks ette võtta – kas ründab ka NATO riike või otsustab kasutada isegi tuumarelva.

Burns rääkis USA seadusandjatele, et kodumaise opositsiooni maha surunud, Nõukogude Liidu lagunemist kahetsenud, Ukraina riiklust eitanud ning tuumasõjast rääkinud Putin on "aastaid haudunud rahulolematuse ja ambitsioonide plahvatusohtlikus segus".

USA välisluure juhi sõnul plaanis Putin Kiievi vallutada kahe päevaga, kuid Vene väed pole suutnud enamikku tähtsamaid Ukraina linnu vallutada ning on selle asemel kaotanud tuhandeid sõdureid. Lääne kehtestatud sanktsioonid aga kurnavad Venemaa majandust, kahandavad venelaste elustandardit ning Venemaa korjatud valuutavarud on lääne pankades kinni.

Burns on USA endine suursaadik Venemaal ning ta on Putiniga korduvalt kohtunud. Vastates kongresmenide küsimustele Vene presidendi vaimse tervise kohta, ütles Burms, et ei pea Putinit hullumeelseks.

"Ma leian, et Putin on praegu vihane ja frustreeritud. Tõenäoliselt kavatseb ta asja eriti tõsiselt käsile võtta ja purustada Ukraina sõjaväe hoolimata tsiviilohvritest," rääkis Burns.

Lisaks annavad Venemaa väited Ukrainas USA-ga koostöös justkui valmistatavates keemilistest või birorelvadest tunnistust sellest, et Venemaa võib plaanida neid ise kasutada, et siis süü Ukraina kaela ajada, märkis ta.

Burnsi hinnangul ei ole näha, kuidas saaks sõja praegu lõpetada. On mõeldamatu, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski võiks järsku tunnustada Krimmi annekteerimist või anda autonoomia riigi idaosas asuvatele Vene-meelsetele piirkondadele. Ning isegi kui Venemaa suudaks Zelenski kukutada ja Kiievi vallutada, peab ta arvestama 40 miljoni ukrainlase vastupanuga, mida toetavad lääneriigid.

"Tal ei ole jätkusuutlikku poliitilist lahendust olukorrale, kus on oodata ukrainlaste karmi vastupanu," märkis Burns.

President Joe Bideni administratsiooni luuredirektor Avril Haines rääkis, et Putini meelest on see sõda, mida ta ei saa kaotada. "Aga see, mida ta võib aktsepteerida kui võitu, võib aja jooksul muutuda, arvestades neid kaotusi, mida see konflikt toob," lisas Haines.