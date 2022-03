Porto Franco arendaja tegutseb "samm-sammult"

"Kõik tööd, kus meil kraanasid vaja on läinud, said nüüd tehtud. Peamiselt olid need betoonitööd," rääkis Porto Franco juhatuse esimees Rauno Teder ERR-ile. "Praegu on tööde järk jõudnud merepoolsete fassaadideni," lisas ta.

Korduvalt edasi lükkunud avamistähtajaga Porto Franco tööde tempot kommenteerides ütles Teder, et kvartali ehitusel tegutsetakse samm-sammult. "Suve lõpus toome turule 8000 ruutmeetrit büroopinda," rääkis Teder.

Tallinna büroopindade üüriturgu hindab Teder aktiivseks. "Meil on 80 protsendil pindadest üürilised teada," sõnas ta.

Porto Franco avamine on korduvalt edasi lükkunud. Esialgseks tähtajaks oli 2020 september, seejärel 2021. aasta esimese kvartali lõpp.

Porto Franco arenduse kavandatud maksumus on ligi 200 miljonit eurot ja uude kvartalisse ehitatakse üle 150 000 ruutmeetrit pinda. Kompleks koosneb kolmest maa-alusest korrusest 1170-kohalise parkimismaja ja kaubanduse üüripindadega ning viiest maapealsest korrusest kaubanduskeskuse, bürookeskuse ja hotelli tarbeks.

Porto Francot arendab Porto Franco OÜ, mille suuromanik on Rauno Teder 80-protsendilise osalusega, väiksemad osalused on ka Heldur Meeritsal ja Lembit Lumpil.

2020. aasta alguses, enne koroonakriisipuhkemist, allkirjastasid arendusega 102 miljoni euro suuruse laenulepingu Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank EBRD ja Luminor.

Sama aasta suvel taotles Porto Franco ka 40 miljonit eurot laenu riigilt. 2021. aasta tagasi 12. jaanuaril tabas Eestit poliitiline maavärin, kui avalikuks tuli Porto Francoga seotud korruptsioonisüüdistus. Järgmisel päeval astus tagasi peaminister Jüri Ratas ja ametisse sai Kaja Kallas.