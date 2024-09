Korduvalt edasi lükkunud Porto Franco valmimistähtaeg on senini selgusetu

Tallinnasse Admiraliteedi basseini äärde rajatavat Porto Franco keskust pole senini lõpuni ehitatud ning praegu ei toimu ehitusplatsil enam mingeid töid. Arendaja Rauno Teder ütles, et käimas on kolmanda etapi ettevalmistused, kuid millal võiks kogu arendus valmis saada, ei soovinud ta prognoosida.

Porto Franco avamine on mitu korda edasi lükkunud: esialgu kavatses arendaja selle valmis saada 2020. aasta septembriks, seejärel 2021. aasta esimese kvartali lõpuks ning möödunud aastal tegi Tallinna linn arendajale Porto Franco OÜ-le ehituse venimise eest 90 000 eurot trahvi.

Praegu ei soovi Porto Franco juhatuse esimees Rauno Teder enam ühtki tähtaega välja käia.

"Kui meil on uudiseid, anname kindlasti teada," lausus Teder ERR-ile arenduse valmimist kommenteerides.

Ta märkis, et betoonitööd said valmis 2021. aasta juunis ja seejärel võeti viimased kaks kraanat plaanipäraselt maha. Praegu ei toimu aga ehitusplatsil ühtki tööd.

"Toimub eeltöö, ettevalmistav töö, aga kontoris, mitte platsil," ütles Teder, kelle sõnul on valmis arenduse kaks etappi kolmest ja viimase ehitust valmistataksegi ette.

Septembris kasutatakse arenduse ehitusplatsi ja maa-aluseid parkimiskorruseid hoopis Soome seriaali "Seconds" võteteks.

Küsimusele, kui palju on arenduse maksumus ajas kerkinud, arvestades, et esialgu kavandati selleks 200 miljoni euro ringis, kuid vahepealseid aastaid on iseloomustanud kiire hinnatõus, vastas Teder pika vaikusega.

"Eks ehitusturg on liikunud," tõdes ta. "Vahepeal üles ja vahepeal alla. Täna on selgelt hea aeg ehitamiseks."

Porto Franco OÜ-le kuuluvad Tallinna Vanasadamas kinnistud Admiraliteedi basseini, Kai, Poordi ja Laeva tänava vahelisel maa-alal kogupindalaga 28 500 ruutmeetrit. Rajatava keskuse brutopind on 150 000 ruutmeetrit, kus maa-aluseid korruseid on kolm ja maapealseid korruseid viis.