Riigiprokuratuur esitas Kersti Krachtile ja Hillar Tederile süüdistuse

Prokuratuur heidab Krachtile ette kolme üksteisest eristatavat korruptsioonikuritegu. Teda süüdistatakse suures ulatuses altkäemaksu küsimises ja altkäemaksu võtmises Toomaselt, kellele esitati omakorda süüdistus suures ulatuses altkäemaksu andmises.

Krachti süüdistatakse ka suures ulatuses altkäemaksu küsimises Hillar Tederilt, kellele esitati süüdistus suures ulatuses altkäemaksu lubamises. Nende tegudega seoses süüdistatakse Tederit, Krachti ja Jüri rahapesukokkuleppes ning Jüri ka suures ulatuses altkäemaksu andmisele kaasaaitamises.

Samuti süüdistatakse Krachti toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Süüdistuse kohaselt osales Krachti rahandusministri nõunikuna otsuste tegemises äriühingu kasuks ajal, mil võlgnes samale äriühingule raha.

Lisaks esitati Jürile süüdistus tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul heidetakse süüdistatavatele ette mitme erineva korruptsioonikuriteo toimepanemist. Kaalukas osa neist käsitleb koroonaviiruse levikust tingitud kriisi leevendusmeetmetega seotud otsuste sisulist suunamist altkäemaksu eest. Neist meetmeist tulenevaid korruptsiooniriske pidasid märkimisväärseks ka mitmed korruptsiooni ennetamisega seotud organisatsioonid.

"Süüdistuse kohaselt motiveeris ärimehi altkäemaksu lubama ja andma nende ärihuvid, sealhulgas soov erinevate toetusmeetmete kaudu enda ärihuvisid kriisi tingimustes soodustada. Toonase rahandusministri nõuniku altkäemaksu küsimise ja võtmise motiivid peituvad süüdistuses kirjeldatu kohaselt samuti korruptsiooniriski suurendanud rahalistes raskustes," rääkis Pern.

Reedel kohtusse saadetud kriminaalasjast on kohtueelse menetluse kestel eraldatud osa, mis puudutab Tallinna linna servituudi seadmist OÜ Porto Franco kasuks. Selles menetluses on kahtlustus esitatud MTÜ-le Eesti Keskerakond, erakonna toonasele peasekretärile Mihhail Korbile ning Hillar Tederile. Prokuratuur teeb ettevalmistusi, et selleski kriminaalasjas süüdistus esitada.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis riigiprokuratuuri juhtimisel läbi kaitsepolitseiamet.

ERR soovis süüdistuse kohta kommentaari saada ka Kersti Krachtilt, kes ei olnud telefonitsi aga kättesaadav. Hillar Teder ütles ERR-ile, et tema end süüdi ei tunnista.