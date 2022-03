Toidupoed otsivad Vene ja Valgevene toodetele asendust

Ukraina sõja tõttu on suurematest toidukaupluste kettidest kadunud müügilt Venemaa ja Valgevene päritolu tooted, eelkõige odav sool, päevalilleõli ja tatar. Ketid otsivad praegu neile toodetele asendust teistest riikidest. Kuid mujalt hangitud sool ja tatar on Venemaa toodetest kallimad.

Kõige odavam sool, mis Rimis praegu saada on, maksab 26 eurot kilo. Tegelikult on Rimi jaeketi sortimendis kuni 24 erinevat soola, millest vaid kolm nüüd müügist korjati.

"Kõige keerulisem on soola ja soodaga, kuid aktiivsed läbirääkimised käivad ning oleme leidnud mõlemale tootele ka asendused, paraku küll kallima hinnaga. Päevalilleõliga on keeruline, sest pool päevalilleõlist tuleb Ukrainast, ka siin on alternatiive olemas, õlikategooria tervikuna on väga suur. Aga päevalilleõli puhul on oodata päris hüppelist hinnatõusu," rääkis Rimi ostujuht Maris Rannus.

Sama seis on ka tatraga, Venemaa toodete asemel on poodides palju saadaval palju kallimad alternatiivid. Rannuse sõnul on ärakorjatud Vene kaup laos ja praegu kaalutakse hulgimüüjatele tagastamist või muid võimalusi kuidas sellest lahti saada.

Coopi kaupluses on odav sool juba ära müüdud. Selver müüb samuti ärakorjatud tooted maha.

"Me toome need müügile tagasi, et need lõpuni müüa ja siis saadud tulu Ukraina toetuseks annetada. Ja selle vahepealse aja jooksul, kui me otsisime asendustooteid Vene ja Valgevene päritolu toodetele, tekkisid tõepoolest riiulites ka mõned augud ja veel selle nädala lõpuni me ootame teatud asendustooteid," lausus Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Maxima poeketis saab mõningaid kuivaineid osta vaid piiratud kogustes. Kaamera ees Maxima olukorda selgitada ei soovinud, vaid vastas kirjalikult, et "meil on lihtsalt see probleem, et kuna hinnad on soodsad, on hakatud meie poodidest neid tooteid hulgi kokku ostma."

Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing ütles, et kahjuks on just soola müük indikaatoriks, mis peegeldab tarbijate ärevustunnet.

"See on väga õige ideeks, et me ei osta enam agressori käest selliseid toidukaupu, me saame ilma hakkama. Aga need, mis on ostetud, kui raha on juba hundi kõhus, siis tegelikult need tuleb rahulikult maha müüa, selle aja jooksul otsida mingid kaubad sinna asemele. Ja inimesed võtku seda kõike hästi rahulikult," lausus Josing.

Venemaa ja Valgevene päritolu tooteid on Eesti toidupoodides umbes ühe protsendi jagu. Pigem mõjutab tarbijat rohkem üldine toidukorvi kallinemise jätkumine.

"Kindlasti jätkub, sest teravilja hinnatõus hakkab jõudma alles kaupadesse, õli hind hakkab jõudma valmiskaupadesse. Me ju jahu ostame suhteliselt vähem, ostame saia, ostame pastatooteid ja õli kus sisaldub kõigis toodetes," ütles Josing.