Dutton: Putini Ukrainasse sissetung hävitab mehe enda

Austraalia kaitseminister Peter Dutton nimetas kolmapäeval, 16. märtsil Venemaa presidenti Vladimir Putinit "paranoiliseks ja täiesti halastamatuks operaatoriks", lisades, et tema sissetung Ukrainasse on olnud "valearvestus, mis võib mehe enda hävitada".

Canberras esinedes hurjutas Dutton Hiinat selle eest, et ta ei mõistnud hukka Venemaa käitumist ja tõstatas mure Hiina suurenenud kohaloleku pärast Indo-Vaikse ookeani piirkonnas.

"See sunnib meid kahekordistama oma jõupingutusi meie piirkonna riikide julgeoleku ja suveräänsuse kaitsmisel ning Austraalia ja USA on oma piirkondliku stabiilsuse tagamisel ummikus," ütles Dutton.

Austraalia teatas esmaspäeval, 14. märtsil, et kehtestab uued sanktsioonid 33 Venemaa oligarhi ja ärimehe suhtes. Austraalia oli ka varem kehtestanud sanktsioone Venemaa poliitikute, sealhulgas president Vladimir Putini ja välisminister Sergei Lavrovi, Venemaa parlamendiliikmete ja oligarhide suhtes pärast sissetungi Ukrainasse.

"Sündmused aastatel 1989–1991, mis tipnesid suure Vene impeeriumi alandava kokkuvarisemisega, on muutunud Putini eluaegseks kinnisideeks. Ta pole kunagi leppinud külma sõja tulemustega. Ta on olnud paranoiline ja täiesti halastamatu operaator, nii et tema tegevus ei tohiks olla üllatav."

"On saamas selgeks, et Putini Ukraina hasartmäng on olnud valearvestus, mis võib vägagi hävitada mehe enda. Ta on näiteks Ukraina rahvast väga tõsiselt alahinnanud. Ukrainlased on olnud vankumatud oma otsuses elada iseseisvalt, jõukalt ja vabalt," rääkis Dutton.

"Venemaa on avaldanud pika nimekirja riikidest, mida ta peab ebasõbralikeks, sealhulgas Austraalia ja me peaksime seda aumärgina kandma. Kuid Putin annab kõige tõenäolisemalt löögi just kübervaldkonnas. Seetõttu peame eeldama, et meiesugused riigid saavad üha suurenevate küberrünnakute sihtmärgiks."

Austraalia kaitseminister Peter Dutton lisas veel, et Hiina presidendil Xil on ainulaadne positsioon, et veenda president Putinit tõmbuma tagasi hullumeelsusest, mida me praegu Ukrainas näeme.

"Kuid ta pole mitte ainult kohutavalt vait jäänud, vaid viimastel päevadel on Hiina valitsus pakkunud tuge ja suurendanud toetust Venemaa rindele. Hiina pole suutnud Venemaad invasiooni eest hukka mõista ja see peaks andma häirekella kogu maailmas. Ta jäi ÜRO Julgeolekunõukogu sellekohase resolutsiooni eelnõu hääletamisel erapooletuks ja Hiina Välisministeeriumi pressiesindaja on viimasel ajal jõudnud nii kaugele, et süüdistas pingete suurenemises NATOt," röökis Dutton.