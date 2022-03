Aadu Mustal on häbi erakonnakaaslase Nikolai Põdramägi sõnade pärast

Riigikogu liige ning varem pikalt Tartu volikogu ja ka kohalikke keskerakondlasi juhtinud Aadu Must teatas, et tal on häbi erakonnalaaslase Nikolai Põdramägi sõnavõtu pärast, kus viimane nimetas Ukrainas toimuvat kodusõjaks.

"Kuulasin Nikolai Põdramäe esinemist Tartu linnavolikogu 17. märtsi istungil.

Mul on häbi. Häbi Eesti ajaloo ees. Häbi tartlaste ees. Häbi Tartu linnavolikogu ees. Häbi kõigi ja kõige ees, mida austan ja pean kalliks!" ütles Must.

Staažikas Keskerakonna liige Nikolai Põdramägi jahmatas neljapäeval Tartu linnavolikogu istungil avaldusega, kus ta rääkis, et kaheksa aastat on Ukrainas toimunud kodusõda, aga ta pani küsimärgi alla ka NATO soovi Eestit kaitsta, nimetas Võidu silla nime muutmise plaani rumalaks ja russofoobseks ning esitas Eesti lähiajaloost käsitluse, mis pigem sarnaneb Nõukogude ajaloopropagandaga.

"Pärast sõda ja küüditamisi elasime meie siin Eestis suhteliselt turvaliselt ligi 50 aastat. Saksamaa ei kujutanud meile enam suurt ohtu ja USA oli meist kaugel. Need kauged sõjad Koreas, Vietnamis, Afganistanis ja Süürias olid küll häirivad, aga igapäevast ohtu ja hirmu siiski ei olnud. Nüüd on aga Ukraina kodusõda, mis on kestnud juba kaheksa aastat ja jõudnud päris meie lähedale. Meie suur naaber on sekkunud Ukraina kodusõtta," rääkis Põdramägi volikogus.

Keskerakonna juhid pole Põdramägi avaldust seni veel kommenteerinud.