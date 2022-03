Nikolai Põdramägi esitas avalduse Keskerakonnast lahkumiseks

Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots kinnitas Tartu Postimehele, et Põdramägi on esitanud lahkumisvalduse, ent ta ei osanud öelda, millal erakond avaldusega tegelema hakkab. Põdramäge ennast väljaandel tabada ei õnnestunud.

Seda, et Põdramägi on lahkumisavalduse esitanud ning see ilmselt lähiajal rahuldatakse, kinnitas Postimehe veebisaates ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Nikolai Põdramägi jahmatas neljapäeval Tartu linnavolikogu istungil avaldusega, kus ta rääkis, et kaheksa aastat on Ukrainas toimunud kodusõda, aga ta pani küsimärgi alla ka NATO soovi Eestit kaitsta, nimetas Võidu silla nime muutmise plaani rumalaks ja russofoobseks ning esitas Eesti lähiajaloost käsitluse, mis pigem sarnaneb Nõukogude ajaloopropagandaga.

Põdramägi on Keskerakonna liige 17. augustist 1999 ehk üle 22 aasta. Ta on olnud mitmes Tartu linnavolikogu koosseisus. 29. oktoobrist 2009 oli Põdramägi XI riigikogu liige, kuhu ta pääses Aadu Musta asendusliikmena.