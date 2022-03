Tartu kooliõpilased kogusid boršilõunaga raha Ukraina toetuseks

See pikk järjekord Tartu Raatuse Kooli õuel viis potitäie boršisupi, vareenikute ja kartulipannkookideni.

"Kõik on laste tehtud, kogu söök on laste tehtud, leib, kõik on ise tehtud laste poolt. Õpetaja toetas ja suunas. Leiba tegid viienda klassi õpilased ja seitsmenda klassi õpilased abistasid ka," rääkis Raatuse kooli kaheksanda klassi õpilane Marleen.

Idee peale tuli õpetaja. "Õpetaja pakkus välja, sest vastav olukord on. Ja et näidata oma toetust, kuna meie koolis on juba ka päris mitu ukraina õpilast," ütles Marleen.

Raatuse koolis käib praegu üheksa Ukraina sõjapõgenikust last. Äsja seitsmenda klassiga liitunud Diana ütleb, et koolipere on teda vastu võtnud väga sõbralikult. Veelgi enam ei osanud ta oodata, et saab uues koolis süüa oma kodust toitu.

"Ma olin alguses üllatunud, sest minu jaoks oli imelik, et miks võõral maal tehakse minu rahvustoitu. Aga samas rõõmustasin. Väga meeldiv, sest ma olen võõras riigis, aga siin tehakse minule kodust toitu," ütles Diana.

Ukraina rahvustoit maitses Raatuse kooli õpilastele väga. "Ma arvan, et need, kes tegid seda, on väga tublid olnud. See on väga hea," ütles Jason.

Annetuskasti jõudnud raha läheb laste otsusel Punase Risti kaudu ukrainlaste abistamiseks. Veganretsepti järgi valminud toidud meelitasid linlasi ka väljaspoolt koolimaja.

"Elame kõrval, nii et kasutame võimaluse ära. Borši sööme aeg-ajalt, aga vahelduseks on midagi, mida me iga päev ei söö. Siis on kõhule hea ja samal ajal teeme Ukrainale head," ütles Vincent.

"Koolilapsed ju õpivad selle kaudu ka inimlikkust, õpivad hoolivust ja nad ju tahavad ka aidata. Neil võib-olla ei ole rahakotti puuga kaelas, aga nad saavad ju palju enamat teha ja veel head sõna levitada ka," rääkis Aija.