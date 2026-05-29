Galerii: Iisaku bussipeatus sai uue vana klaveri

Ida-Virumaal Alutaguse vallas Iisakus on sündinud uus traditsioon. Kevadel ilmub bussipeatusse kohalike laste abiga kunstiteoseks vormitud vana klaver, millel sügiskülmade tulekuni saavad mängida kõik soovijad.

Neljapäeval Iisaku Kooli bussipeatusse toodud klaveril on kujutatud mitut Iisakuga seotud kuulsat inimest.

"Eelmine klaver (see pidas vastu kaks aastat - toim) oli pühendatud kooli 35. aastapäevale. Nüüd mõtlesime, mis tähtpäev Iisakus on tulemas, ja avastasime, et Iisaku esmamainimisest saab tänavu 600 aastat. Siis mõtlesime, et võiks ära märkida neid inimesi, kes on meie kultuuri ja üldse Iisaku tuntuks tegemisse panustanud. Kõik toredad inimesed ei mahtunud peale, tuleb võibolla veel mitu klaverit teha," sõnas Iisaku kunstide kooli kunstiõpetaja Kaja Tina.

Kohalike elanike poolt koolile annetatud "Riga" klaveri tegid kauniks Iisaku kunstide kooli õpetajate juhtimisel kooli õpilased.

"See oli pigem õpetaja mõte, meie lihtsalt aitasime kaasa," ütles Eeva.

"Me joonistasime seda, mida Iisakus kõige rohkem on, näiteks kurepesasid," lisas Mirtel.

"Mulle meeldis väga teha neid lendoravaid, mis seal kaane peal on. Neid oli väga lihtne teha," sõnas Meribel lõpetuseks.

Eelmised kaks aastat on näidanud, et bussipeatuses klaveri mängimise huvilisi jagus.

"Suvel, kui mööda sõidad, siis ikka kuuled ja vaatad, et keegi midagi teeb siin. Ja päris palju on pandud välja klippe ka Facebooki. Et käiakse ja tarvitatakse," ütles Iisaku kunstide kooli direktor Pille Nagel.

