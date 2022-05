Harri Tiido: kulinaarsest sõjast Venemaa ja Ukraina vahel

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa ja Ukraina vaheline kulinaarne sõda. Venemaa arvab, et borš on nende pärusmaa ja leiutis, kuigi ajal, mil praeguse Ukraina territooriumil borši keedeti, ei olnud mõistet Venemaa veel olemas, märgib Tiido.

Mis võiks olla lihtsam kui üks supp. Tegelikult võib ka supp valmistamise poolest olla keeruline, kuid poliitiliselt peaks olema tegemist lihtsalt kulinaarse nähtusega, mis peaks kuuluma söögiarmastajate ja kokkade valdkonda.

Kuid võta näpust. Venemaa välisministeeriumi kõneisik, selline jultunud näoga tädi, nime poolest Maria Zahharova leidis mõni aeg tagasi, et ukrainlaste natsliku olemuse kinnituseks on tõik, et nad nimetavad oma kulinaarsetes raamatutes borši Ukraina supiks. Ehk lihtsamalt: kui ukrainlane oma jultumuses nimetab borši Ukraina köögi osaks, siis on ilmselt tegemist natsiga. Ja eks selle jultumuse eest käivitaski Venemaa täieulatusliku sõja Ukraina vastu. Põhimõttel, et me veel näitame teile, kellele borš kuulub.

Venemaa paranoiliseks väärastunud maailmapildis on iseenesest kõik ju võimalik ja mõnede vaatlejate väitel olnud Zahharova oma globaalsõja ähvardusega supijutu ajal ka kergelt vines ning ilmselt mitte boršist, vaid mõnest muust vedela olekuga saadusest, mis samuti nii Venemaa kui ka Ukraina kulinaariaga kaasas käib.

Igal juhul ei toimunud välisministeeriumi kõneisiku poolt veel rünnakut ukraina kuulsa salo ehk peki vastu ja ka gorilka ehk ukraina viin jäi sel hetkel veel sõjatandrile saatmata. Kuid eks hoitakse neid ilmselt tagavaraks järgmiste süüdistuste tarbeks.

Võib tunduda hämmastav, kuid rahva identiteet on kord juba selline, et selle nimel võidakse ka toidunimede pärast relvad kätte võtta. Venemaa arvab, et borš on nende pärusmaa ja leiutis. Kuigi ajal, mil praeguse Ukraina territooriumil ehk Kiievi Russis borši keedeti, ei olnud mõistet Venemaa veel olemas.

Supi nimetus pärinevat ka ukraina keelele lähedasest kõnepruugist. Bor on ukraina keeles peet ja štši on Kiievi Russi kapsasupp. Neid kahte kokku pannes tulebki välja tänapäeval kõigile tuttav supp nimega borš. Venemaa rahvuskööki kuulub muide kapsasupp nimega štši ja seda ei ole keegi vaidlustanud.

"Igal juhul hakati kõigi eelduste kohaselt peeti esimesena tarvitama Ukrainas ja Valgevenes."

Küsimus olla peedis. Algselt seda praegustel Vene-Ukraina aladel ei esinenud. Ilmselt toodi ta sisse Türgist, mis ulatus Vahemereni ja sealt jõudis peet praeguse Ukraina aladele, seejärel aga ka Kaukasuse riikidesse - Armeeniasse, Aserbaidžaani ja Gruusiasse. Sealt edasi liikus peet ilmselt Aasiasse. Kuid igal juhul hakati kõigi eelduste kohaselt peeti esimesena tarvitama Ukrainas ja Valgevenes.

Põhimõtteliselt on tegemist kondipuljongil põhineva kapsasupiga, millele on lisatud peeti. See oleks selline lihtne seletus. Kuid piirkondades, kus peeti ei ole, asendatakse see tomatiga ja ikka saab punase supi sama nimega.

Kui elasin diplomaadina Poolas, siis sai mulle selgeks, et borše on väga erinevaid. Kord oli meil üks delegatsioon külas ja restoranis tellis üks külalistest vaid borši, et see on selline rammus värk ja ega õhtul polegi rohkem vaja.

Suur oli aga tema üllatus, kui pika ootamise peale anti talle ette taldrik punaka vedelikuga. Ei mingit kapsast, liha ega midagi. See oligi aga Poola borš. Vaja oleks olnud tellida barštš ukrainski, siis oleks saanud selle supi, mida meie borši all tunneme. Variant olnuks aga veel ka bjalyi barštš ehk valge borš ilma peedita. Või siis barštš litevski ehk leedu borš, mis olnuks aga üldse külm supp. Praktiliselt nagu hlodnik, selgituseks neile, kes poola kööki pisut tunnevad.

Leedus on külm borš kuulu järgi väga populaarne, eriti suvel ja suviti süüakse seda ka Ukrainas. See supp on koore ja jogurtiga ning serveeritakse seda kartulitega. Kuid samuti päris tummine kõhutäis.

Poola borši valmistamine on aga päris pikk protsess. Kuigi vaid punakas vedelik, kulub selle saamiseks tükk aega. Kõigepealt kooritakse peedid ja lõigatakse kuubikuteks. Need segatakse sooja veega suures purgis või savinõus. Lisatakse küüslauk ja suur lõik täisteraleiba. Pott või purk kaetakse köögipaberi või muu õhukindla lehega, millesse tehakse augud.

Siis jäetakse kogu see värk nädalaks ajaks sooja ja kuiva kohta seisma. Selle ajaga on sisu muutunud tumepunaseks ja hapendunud ja see ongi borši baas. See baas omakorda segatakse puljongiga, mis on valmistatud peedist, sellerist, porganditest ja sibulatest, maitsestatud aga loorberilehtede, pipra ja üldmaitseaine ehk allspice´iga.

Valge borš on valmistatud kääritatud nisujahust ja sarnaneb kääritatud rukkijahul põhineva žurekiga, mis Poolas käinuile kindlasti tuttav. Kuid retseptid retseptideks. Huvilistele lisan Vikerraadio kodulehel viite kohale, kust leiate 790 erinevat borši retsepti.

Kuid tagasi poliitika ja kulinaaria seoste juurde. Borš, eriti praeguses olukorras, pole toit, vaid ideoloogia. Rühm Ukraina ülemraada saadikuid tegi esildise ettepanekuga kuulutada iga aasta oktoobri teine laupäev ukraina borši päevaks. See supp olevat nimelt ukrainlaste identiteedi alustala.

Venemaal mindi sellest pöördesse, sest Venemaal on kõik, mis nende laual, Vene oma igas mõttes. Ukrainlased vastu, et Venemaal ei ole midagi oma, kõik on kas varastatud või röövitud. Matrjoškad olla pärit tegelikult Hiinast, sealt on tulnud ka pelmeenid nende algses variandis, meenutagem Hiina dim sume. Ja nüüd püüavad boršile küüsi taha ajada.

Restoranijuhtide üllitaja Michelin sai aga omal nahal tunda ukrainlaste nördimust, kui nad kirjutasid oma teatmikus, et borš on vene rahvusliku köögi esimene roog. Õnneks olla Ukraina diplomaadid sellest varakult kuulda saanud ja esinesid diplomaatilise protestiga. Michelin vabandas gastronoomilise ettevaatamatuse pärast ja parandas vea. Jerevanis valati aga Ukraina saatkond boršiga üle protestiks selle vastu, et Kiiev toetas Mägi-Karabahhi konfliktis Aserbaidžaani.

Õnneks ei ole meil kama ja verikäki pärast kellegagi veel konflikti tekkinud, sest keegi ei ole neid enese ainupärandiks kuulutanud. Hea seegi. Aga muidu, head isu…

Viited lugemishuvilistele