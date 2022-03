Vene kohus keelas riigis Facebooki ja Instagrami

Otsus on seotud piirangutega info levikule, mis Venemaa võimud kehtestasid pärast kallaletungi Ukrainale. Kohus leidis, et Facebooki ja Instagrami omav ettevõte Meta Plaforms on ekstremistlik.

Vene võimud keelasid Facebooki tegevuse riigis juba 4. märtsil, Instagrami tegevust piiratakse alates 14. märtsist, kuna nende vahendusel edastati infot Venemaa algatatud sõjast Ukrainas ning kutstuti üles vägivallale Vene presidendi Vladimir Putini ja Vene sõjaväelaste vastu.

Meta esindaja lükkas kohtuistungil tagasi süüdistused ekstremistlikus tegevuses ning leidis, et Vene kohtul puudub pädevus teise riigi ettevõttele piiranguid seada. Kohtunik ei arvestanud selle seisukohaga.

Metale kuuluvale sõnumirakendusele WhatsApp piiranguid ei seata, kuna seda ei vaadelda massikommunikatsioonivahendina.