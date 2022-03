EPL: Kallase toetus jõudis Ratase lähedale

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase toetus peaministrina on kasvanud peaaegu sama suureks kui on Keskerakonna esimehe Jüri Ratase toetus samal kohal, selgus Eesti Päevalehe (EPL) tellitud ja Turu-uuringute AS-i märtsikuus tehtud avaliku arvamuse küsitlusest.

Kallase toetus on jaanuari 10 protsendilt kasvanud 21 protsendile, samas kui Ratase toetus on langenud sama ajaga 29 protsendilt 22 protsendile, teatas EPL.

Turu-uuringute AS-i juht sotsioloog Tõnis Stamberg rääkis lehele, et Kallase toetuse tõusule on kaasa aidanud tema tugev esinemine julgeolekukriisis, Ratase langusele aga tema erakonna toetuse üldine kukkumine.

Küsitlusest selgus ka, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Martin Helme toetus võimaliku peaministrina on järsult kasvanud venekeelsete vastajate seas, kus teda eelistab 17 protsenti, mida on ligi kolm korda rohkem kui eelmise aasta lõpus. Venekeelsete suurim toetus kuulub siiski 32 protsendiga Ratasele.