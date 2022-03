Ka Tallinna Tehnikaülikool keeldub Vene ja Valgevene noorte vastuvõtmisest

Otsus ei puuduta neid, kellel on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba või pikaajaline viisa, kes juba õpivad Eestis või kellel on Eesti riigi rahvusvaheline kaitse, teatas Tehnikaülikooli pressiesindaja.

Samal ajal tehakse ettevalmistusi uute tudengite vastuvõtuks. Praeguse seisuga ollakse põhimõtteliselt valmis ka selleks, et täita märkimisväärne osa ingliskeelse õpetamise mahust Ukraina kodanikega, kelle akadeemiline lävend võimaldab neil Tallinna Tehnikaülikoolis õpinguid alustada või Ukrainas pooleli jäänuid jätkata.

Ülikool on loonud ka stipendiumifondi, et toetada Ukraina kodanikest välisüliõpilasi. SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on avatud annetamiseks kõikidele, märksõna on 'Ukraina tudengid'. Ukraina tudengite toetamisele on suunatud ka ülikooli otsus maksta tänavu sihtstipendiume ainult Ukraina ja OECD riikide kodanikele.

Märtsi alguses teatas Tartu Ülikool, et eeloleval sügisel ei saa neile kandideerida Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodanikud, kellel ei ole mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba ega pikaajalist viisat või kes ei ole juba Eestis õppimas. Ühe põhjendusena tõi Tartu Ülikool välja asjaolu, et neil puudub võimekus kontrollida tudengite meelsust ja nii võib ülikooli sattuda kremlimeelseid noori.

Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks on öelnud, et TLÜ senat teeb vastuvõtuga seotud otsuse aprilli alguses.