Tartu lennujaama tuleb politsei- ja piirivalveameti kopterite baas

Aastas teevad politsei- ja piirivalveameti lennusalga kolm kopterit 200 tunni jagu meditsiinilende. Tegelik vajadus on sellest suurem ning ootamatu olukorra tekkimisel võivad kopterid olla muude ülesannetega hõivatud. Et püsivalt valmis olla, ostetakse kaks kopterit juurde, selgitab ameti peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev.

"Eesmärk on ehitada Tartusse teine baas. Mitte küll sama suur kui Tallinna baas, aga Tartu baas oleks selline, kus saaks tagada ööpäevaringselt kopteri seal olek, esmased hooldused. Ühtlasi ka meeskonnale tingimused selleks, et sealt saaks ööpäevaringselt väljalendu planeerida ja teostada," ütles Belitšev.

Uued kopterid peaks Eestisse jõudma 2025. aastaks. Veel peaks Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Tartu Ülikooli kliinikum saama 2026. aastaks maandumisplatsid. Seni on kopteritele lennujaama vastu tulnud kiirabi või on maandutud muruplatsile haigla kõrval.



"Kui kopter sinna maandub, siis paratamatult võib ümbruses tekkida tuult, mis kahjustab lähedal olevaid objekte. Näiteks sõidukeid parkimisplatsil," sõnas Belitšev.

Kasvõi 15 minutit sõitu lennujaamast haiglasse võib mõnele patsiendile olla otsustava tähtsusega. Ka võib olla vaja kopteriga tuua siirdamiseks elundeid, selgitab Tartu Ülikooli kliinikumi juhtkonna liige Jaan Sütt.

"Teatud organite siirdamise puhul on meil vaid loetud tunnid aega, kui see organ veel kõlbab kastutamiseks. Hetkel me sõltume paratamatult Tartu lennuväljast, aga öösiti ja nädalavahetuseti on lennujaama väravad kinni. Paraku kopsu siirdamise haiged ei küsi, et kas on tööpäev või ei ole. Kui tekib kopsu siirdamise võimalus, siis see ajaaken on väga väike," rääkis Sütt.

Maandumisplatsi on proovitud ka varem kliinikumile rajada. Nii on kaalutud mitmeid asukohti, tõdeb Sütt. Praegu on sõelale jäänud uue lastehaigla hoone katus.

"Meditsiinilises mõttes, ja kui mõtleme patsientide peale, siis kindlasti oleks kõige parem, kui see maandumisplats oleks haigla katusel. Sealt saaks liftiga sõita kohe osakonda või operatsioonile, kuhu iganes," lausus Sütt.

Kuna kehtiv detailplaneering kopteri maandumisplatsiga ei arvesta, ei ole see plaan veel lõpuni selge.