Stoltenberg jätkab NATO juhina veel ühe aasta

Stoltenbergi ametiaeg pidi lõppema 1. oktoobril, misjärel ta pidi asuma Norra keskpanga juhi kohale. Neljapäeval otsustasid aga NATO liikmesriikide juhid tema ametiaega pikendada ning ta jätkab alliansi eesotsas 30. septembrini 2023, teatas Stoltenberg ise.

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J