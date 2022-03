Aprillis võivad tõusta erihoolekande töötajate palgad

2022. aastal tõstetakse erihoolekandeteenuste maksimaalseid hindasid kahel korral – 1. jaanuaril ja 1. aprillil. Kuna erihoolekandeteenuste puhul on palgakomponent osa teenuse hinnast, on teenuste hindade tõstmise eesmärk eelkõige võimaldada erihoolekandeteenuse pakkujatel tõsta töötajate palkasid.

Erihoolekande teenust pakuvad Eestis eri asutused ja kohustust lisarahast tingimata just palku tõsta neil pole. "See on iga asutuse enda otsustada, kas nad tõstavad palkasid või ei," ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Silvia Peets.

Samas loodab sotsiaalministeerium, et hinnatõus toob kaasa ka palgatõusu töötajatele. "Erihoolekande töötajate palkade tõstmine on meie jaoks väga oluline. Esiteks seetõttu, et teenuse pakkujatel oleks võimalik palgata väljaõppinud personali, kes soovib ka püsivalt tööle jääda. Teiseks tuleb väärtustada inimese panust haridusse ning väljakutseid täis töösse," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Praegu on erihoolekandeüksuste tegevusjuhendajate palgad keskmiselt 1030-1070 eurot sõltuvalt piirkonnast.

Erihoolekandeteenust rahastab riik ja see on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes.