Kohus mõistis Keenia näljasekti juhi mõrvade eest 200 aastaks vangi

Alates 2023. aastast on Malindi rannakuurordi lähedal asuvast sekti baasist avastatud sadu surnukehi juhtumis, mis sai tuntuks kui Shakahola metsa tapatalgud.

Isehakanud pastorit Paul Mackenzie't süüdistati oma järgijate õhutamises end surnuks näljutama, et "kohtuda Jeesusega".

Eelmisel kuul mõisteti ta koos 28 kaasosalisega süüdi 190 lapse ja ühe täiskasvanu mõrvas perioodil jaanuarist 2021 kuni septembrini 2023. Tema advokaat teatas, et kaebab otsuse edasi.

Reedel mõistis kohus talle tapmissüüdistuste eest 100-aastase ja näljutamissüüdistuste eest samuti 100-aastase vanglakaristuse, samas kui tema kaasosalistele määrati mitmesuguseid pikki vanglakaristusi.

Prokurörid olid nõudnud surmanuhtlust, kuid kohtuniku sõnul "ei suudaks see saavutada heidutust, eriti olukorras, kus süüdimõistetud peavad surma teeks taevasse ning ühinemiseks Jeesuse ja oma surnud lastega."

Kuigi Keenia seadus näeb ette surmanuhtluse, ei ole riigis alates 1987. aastast ühtegi hukkamist läbi viidud.

Mackenzie't ootavad teistes kohtuasjades ees ka tapmise ja terrorismi süüdistused, mida ta eitab.

Endine taksojuht paistis reedel kohtusse saabudes ükskõikne, ta kandis polosärki ja tema näol oli kerge naeratus.

Francis Wanje, 62-aastane õpetaja, kes kaotas kaks lapselast, ütles AFP-le, et lootis Mackenzie'le surmanuhtlust, et vältida edasisi tragöödiaid.

Kohtuprotsessi käigus andis tunnistusi umbes 120 prokuratuuri tunnistajat.

Tunnistajate sõnul nimetas liikumine ametlikku haridust "saatanlikuks", pidas kaasaegset meditsiini ja haiglaid kuradi tööriistadeks ning nõudis järgijatelt endi eraldamist välismaailmast.

Mackenzie vahistati 2023. aasta aprillis pärast seda, kui üks õiguskaitseorganisatsioon teavitas võime ning Keenia rannikul Shakahola metsas asuvast 325-hektarilisest rantšost päästeti mõned jüngrid.

Keenia riikliku inimõiguste komisjoni andmetel oli 2024. aastal hukkunute arv 429. Mõned ohvrid on siiani tuvastamata.