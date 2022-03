Euroopa riigid saatsid välja mitukümmend Vene diplomaati

Nii Belgia, Holland kui ka Taani teatasid teisipäeval, et saadavad riigist välja Vene diplomaate.

Belgia saatis riigist välja 21 Vene diplomaati, teatas Belgia uudisteagentuur.

Hollandi välisministeerium teatas, et saadab riigist välja 17 Vene luureagenti, kes olid Hollandis diplomaatidena.

Välisministeeriumi sõnul andis luureteenistustelt saadud info alust järeldada, et diplomaatidena akrediteeritud Vene saatkonna töötajad tegelesid aktiivselt luuretegevusega.

Hollandi välisminister Wopke Hoekstra sõnul ollakse valmis Venemaa vastusammuks. "Kogemus näitab, et Venemaa ei jäta sellistele sammudele vastamata. Spekuleerida me ei saa, aga välisministeerium on valmis erinevateks stsenaariumiteks, mis võivad lähitulevikus juhtuda," lausus ta.

Iirimaa palus omakorda riigist lahkuda neljal Venemaa saatkonna töötajal, teatas Iiri vabariigi välisministeerium.

"Seda tehti seetõttu, et nende (nelja töötaja) tegevused pole olnud kooskõlas diplomaatilise tegevuse rahvusvaheliste standarditega," ütles välisministeerium.

Ka Tšehhi teatas teisipäeval, et on saatnud riigist välja ühe Vene diplomaadi.

Tšehhi välisministeeriumi teatel on tegu Euroopa Liidu riikide ühisaktsiooniga, et vähendada Euroopa Liidus Venemaa luuretegevust.