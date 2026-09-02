EL ja liikmesriigid avaldavad Leipzigi rünnakuga seoses Venemaale protesti

Euroopa Liit ja mitu liikmesriiki on seoses augusti alguses Saksamaal Leipzig/Halle lennujaamas toimunud droonirünnaku katsega kutsunud protesti avaldamiseks välja Venemaa esindajaid oma riigis, teatasid ametnikud kolmapäeval.

Saksamaa teatas teisipäeval, et on jõudnud järeldusele, et juhtumi eest, kus lennuväljalt ja selle lähistelt avastati lõhkeainega droonid, vastutab Venemaa, ning andis korralduse rakendada mitmeid meetmeid, sealhulgas sulgeda Vene konsulaat Bonnis ja Vene kultuurikeskus Berliinis. Venemaa on öelnud, et ei ole näinud tõendeid, mis Saksamaa süüdistusi toetaksid, ning lubanud vastata.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas ütles kolmapäeval Iirimaal toimunud ühenduse välisministrite mitteametlikul kohtumisel, et EL-i välisteenistus kutsus juhtunu tõttu välja Brüsselis resideeruva Venemaa suursaadiku.

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot ütles, et kutsus Pariisis välja Venemaa asjuri, et avaldada protesti. Tema sõnul tuleks rakendada Euroopa tasandi sanktsioone, eelkõige Venemaa varilaevastiku vastu.

Hollandi välisminister Tom Berendsen ütles, et Leipzigis toimunu on täiesti vastuvõetamatu ning ta kutsus välja Venemaa suursaadiku.

Belgia välisminister Maxime Prévot teatas teisipäeval sotsiaalmeediaplatvormil X, et kutsus välja Venemaa suursaadiku Belgias.

"See rünnak lisandub pikale reale vastuvõetamatutest sissetungidest teiste EL-i ja NATO liitlaste territooriumile viimastel kuudel," ütles ta.

Saksamaale väljendas toetust ka eelmise, Viktor Orbani valitsuse ajal Vene-sõbralikuks peetud Ungari. Riigi uue valitsuse välisminister Anita Orbán väljendas valmisolekut teha Saksamaaga koostööd pärast Berliini avaldust, et Leipzigi lennujaamas toimunud drooniintsidendi taga on Venemaa.

Orbán väljendas sügavat muret Venemaa hübriidtegevuse ulatuse ja intensiivsuse suurenemise pärast Euroopa riikides.

"Hiljutised juhtumid Saksamaal annavad tunnistust üha ohtlikumast ja hoolimatumast käitumismustrist, mis kujutab endast tõsist ohtu Euroopa julgeolekule ja vastupidavusele," kirjutas Ungari välisminister ühismeedias. Ta lisas, et tema riik on Saksamaaga täielikult solidaarne ning valmis toetama Saksamaad partnerina võitluses Moskvast lähtuvate hübriidohtude vastu.

Saksamaa kutsus Venemaa suursaadiku Berliinis välja juba teisipäeval.

Vastuseks Saksamaa avaldusele ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova Interfaxi teatel, et Moskva vastab sellele, mida ta nimetas Berliini Venemaa-vastaseks tegevuseks. Ta ei esitanud täpsemaid üksikasju.

Venemaa saatkond Berliinis oli sellised süüdistused varem tagasi lükanud, nimetades neid väljamõeldud provokatsiooniks ja uueks Venemaa-vastase hüsteeria laineks Saksamaal.