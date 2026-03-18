Politsei saatis riigist välja Vene eriteenistustega seotud Venemaa kodaniku

Venemaa kodaniku Kirill Kudriavtsevi Eestist väljasaatmine. Autor/allikas: Kapo
Politsei- ja piirivalveamet (PPA) saatis kaitsepolitseiameti (kapo) ettepanekul riigist välja Vene eriteenistustega kontaktis olnud Venemaa kodaniku Kirill Kudriavtsevi, teatas kapo kolmapäeval.

Kudriavtsev saadeti Eestist välja julgeolekuohu ennetamiseks ja tõkestamiseks. Lisaks määrati talle Euroopa julgeoleku kaitseks ka Schengeni sissesõidukeeld, lisas kapo oma sotsiaalmeedia postituses.

Samas seisis, et Kudriavtsev on lähedalt seotud mullu suvel Eestist välja saadetud Denis Ten-iga.

"Kudriavtsev saabus eelmisel nädalal Eestisse, et saata oma perekonnaliige Eesti Haigekassa poolt pakutavaid hüvesid tarbima. Nii Kudriavtsev kui ka tema lähedane elavad alaliselt Venemaal ja omavad Eesti elamisluba," märkis kapo lähemalt täpsustamata.

