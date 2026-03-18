Politsei saatis riigist välja Vene eriteenistustega seotud Venemaa kodaniku

Kudriavtsev saadeti Eestist välja julgeolekuohu ennetamiseks ja tõkestamiseks. Lisaks määrati talle Euroopa julgeoleku kaitseks ka Schengeni sissesõidukeeld, lisas kapo oma sotsiaalmeedia postituses.

Samas seisis, et Kudriavtsev on lähedalt seotud mullu suvel Eestist välja saadetud Denis Ten-iga.

13.03 saatis @Politsei KAPO ettepanekul julgeolekuohu ennetamiseks ja tõkestamiseks Eestist välja Venemaa kodaniku Kirill Kudriavtsevi, kes omas kontakte Venemaa eriteenistusega. Euroopa julgeoleku kaitseks määrati talle ka Schengeni sissesõidukeeld. pic.twitter.com/qvprs4T2OM — Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) March 18, 2026

"Kudriavtsev saabus eelmisel nädalal Eestisse, et saata oma perekonnaliige Eesti Haigekassa poolt pakutavaid hüvesid tarbima. Nii Kudriavtsev kui ka tema lähedane elavad alaliselt Venemaal ja omavad Eesti elamisluba," märkis kapo lähemalt täpsustamata.