Ukraina sõda võib mõjutada ka Eesti turismisuve

Turismiettevõtted lootsid, et tänavune suvi tuleb viletsate koroona-aastate järel taas selgelt parem, kuid sõda Ukrainas on optimismi veidi vähendanud. Plaanitud kruiisikülastustest on juba kolmandik tänaseks tühistatud, sest Peterburi sadamasse kruiisilaevad minna ei saa.

Veel aasta alguses näitasid Tallinna Sadama prognoosid, et tänavune kruiisihooaeg tuleb peaaegu samasugune, kui oli enne Covidi aega. 2019. aastal oli Tallinnas 334 kruiisikülastust ning selle aasta graafik oli juba ligilähedane.

"Kui meil enne sündmusi Ukrainas oli kruiisilaevade graafikus üle 300 kruiisilaeva külastuse, siis tänaseks on üle 100 külastuse juba annulleeritud," lausus Tallinna Sadama turundusjuht Sirle Arro.

Tühistamiste taga on põhiliselt asjaolu, et Peterburi kruiisilaevadega enam ei sõideta. Peterburi on olnud aga traditsiooniliselt populaarne sihtkoht, kuhu enamik kruiisilaevu on läinud.

"Sellepärast on nad kas pidanud ümber vaatama oma graafikud, võtma reise vähemaks. Väga palju on just hästi suured laevad loobunud külastamisest, kuna raske on müüa laeva välja, sest inimeste reisimisjulgus on tunduvalt madalam kui varem," lausus Arro.

Mõned väiksemad laevad on valinud alternatiivina sihtkohaks Saaremaa. Kui mullu ei väisanud Saaremaad ükski kruiisilaev, siis tänavu on graafikus 15 külastust.

Hotelli Ibis Tallinn Center tegevjuht Madis Laid ütles, et sõjasituatsioon on inimeste kindlustunnet reisimiseks kindlasti vähendanud.

"Ma arvan, et tühistusi on tulnud paljudel hotellidel. Mis muutus taas selliseks, nagu oli ka Covidi kriisi ajal, et broneeringute tegemise tähtaeg vähenes. Inimesed hakkasid vahepeal juba broneerima pikemalt ette, kuid nüüd, sõjakriisi tulemusena broneeritakse jälle väiksemate etteteatamisaegadega;" rääkis Laid.

Nii on hotellil keerulisem reisijate arvu prognoose teha. Enim oodatakse aga Soome turistide naasmist.

"Kindlasti kõik ootavad soomlaste tagasitulekut. Kindlasti Eestisse reisida on väga turvaline, soomlased on sellest aru saanud. Me ennustame, et suvel saab Soome olema üks põhiturgusid, mis hakkab tagasi tulema," lausus Laid.