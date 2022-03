Pärnu linn loobus kahe kaarega rippsilla ehitamisest

Pärnu linn ei ehita hanke võitnud projekti "Luik" järgi kahe kaarega rippsilda, sest selle kaks ehitushanget on toonud pakkumused, mis on kaugelt üle linna võimete.

Kuna kolmandat silda on vaja, sest Kesklinna sild peab viie-kuue aasta pärast kapitaalremonti minema, siis kuulutab linn välja uue projekteerimis- ja ehitushanke.

Millal seda tehakse, pole teada, sest selle tingimusi alles hakatakse välja töötama.

"Seda uut hanget on kavas korraldada läbirääkimistega. Võistlev dialoog. Pärnu linn määratleb kriteeriumid, tingimused, millega me hakkame potentsiaalsete pakkujatega läbi rääkima. Ja see hange saab olema projekteerimis-ehitushange," selgitas Pärnu rahanduse abilinnapea Meelis Kukk.

"Kindlasti saab olema tegemist klassikalise betoonsillaga, sest eelneva kahe katse puhul, kui meil oli "Luik", üle 60 protsendi silla hinnast moodustas terase maksumus. Ja terase hinnad tulenevalt Ukraina sõjast näitavad väga jõudsat kasvu," lisas ta.

Pärnu kesklinna kavandatava uue autosilla arhitektuurivõistluse võidutöö "Luik" lõid Mari-Liis Vunder, Sandra Vahi, Johannes Heine ja Grete Soosalu ehitusfirmast Fidele OÜ.