Pärnu kesklinna kavandatava uue autosilla arhitektuurivõistluse võitsid Mari-Liis Vunder, Sandra Vahi, Johannes Heine ja Grete Soosalu ehitusfirmast Fidele OÜ, kelle võistlustöös "Luik" on kujutatud kahe kaarega rippsilda.

Teiseks tulid Andres Lember ja Andreas Papp osaühingust Male Maja, kelle võistlustöö kandis nime "Kawa". Kolmas koht kuulus võistlustööle "Viiv", mille esitasid Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan, Heidi Urb ja Ivo Roolaht osaühingust Molumba.

Linnavalitsus premeerib võidutööd 12 000, teise koha tööd 8000 ja kolmanda koha tööd 6000 euroga.

Võidutöö näeb ette kahe kaarega rippsilla ehitamise, mille sildeavadeks on ligi 130 meetrit ja kaarte kõrguseks kuni 16 meetrit. Silda kannavad mõlemalt poolt umbes viiekraadise nurga all olevad teraskaared, millele on riputatud sõidu- ja kergliiklusteed, ainult üks silla tugipunkt on plaanitud jõkke.

Sild on oluliseks ühenduseks Rääma ja Ülejõe elurajoonide ja linnakeskuse vahel. Kui autoliiklus suundub kiirelt Raba tänavale ja edasi erinevatesse kvartalitesse, siis sillalt maabuvad jalakäijate ja kergliiklusteed sulanduvad paremkalda radadevõrgustikku.

Jalakäijad ja ratturid pääsevad sillale treppidest ja piki silda kulgevatelt kaldteedelt. Silla keskel ja mõlemas otsas muutub kergliiklustee laiemaks ja loob võimaluse peatumiseks.

Pärnu uue silla projekteerimistööd peaksid algama 2020. aastal, ehitamist loodetakse alustada 2021. aastal.

Võistlustöödega saab tutvuda Pärnu linna kodulehel.